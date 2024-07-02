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Mourinho istedi! Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için pazarlık masasında

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Mourinho istedi! Fenerbahçe Youssef En-Nesyri için pazarlık masasında
Fenerbahçe, Jose Mourinho, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Jose Mourinho’nun isteği üzerine görüşmelere başlanan Faslı forvet Youssef En-Nesyri için sarı lacivertliler masada.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Jose Mourinho’nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, defans için Çağlar Söyüncü’nün işini bitirirken forvet konusunda da İspanya pazarında. Hedefteki isim Sevilla forması giyen ve kulübüyle bir yıllık daha mukavelesi bulunan Youssef En-Nesyri. Sarı lacivertliler, piyasa değeri 20 milyon avro olan ve seneye de boşa çıkacak Faslı ismi daha düşük rakamlara mal etmenin hesabı içerisinde.

347 MİLYONLUK ANLAŞMA 

Hem merkezi hem de kanat forvet özelliğine sahip 27 yaşındaki golcü için yapılan görüşmelerde teknik direktörün Mourinho olması da Sarı Kanarya’nın elini güçlendiriyor. Portekizli çalıştırıcı sebebiyle oyuncunun da teklife sıcak baktığı ve transferde en güçlü adayın F.Bahçe olduğu ifade ediliyor. Öte yandan Fenerbahçe Kulübü, Otokoç ile forma göğüs reklamı için 347 milyon TL’lik sponsorluk anlaşması imzaladığını duyurdu.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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