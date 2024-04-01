Son DakikaSeçim SonuçlarıRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Almanya formalarına 'Nazi' sembolü şoku! Hiçbir futbolcu giymeyecek

Almanya formalarına 'Nazi' sembolü şoku! Hiçbir futbolcu giymeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Almanya formalarına &#039;Nazi&#039; sembolü şoku! Hiçbir futbolcu giymeyecek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Alman Milli Takımı için üretilen formalar tartışmaya neden oldu. 44 numaralı formanın yazı tipi 'Nazi' sembolüne benzediği için hiçbir oyuncu bu formayı giymeyecek.

Almanya Milli Takımı, biri beyaz biri pembe renkli iki yeni formaya kavuştu. EURO 2024'te ev sahibi olan Almanya'nın formaları beklenmedik şekilde bir detayla tartışma konusu oldu. 

Adidas, Almanya Milli Takımı için ürettiği formalarda değişikliğe gitti. "44" numaralı formanın yazı tipi nedeniyle Nazi sembolüne benziyor olması tartışma oluşturdu.

Almanya formalarına 'Nazi' sembolü şoku! Hiçbir futbolcu giymeyecek - 1. Resim

44 NUMARA YASAKLANDI

Alman basınına göre; bu olay sonrasında Almanya'nın formasındaki "44" numara yasaklandı ve hiçbir oyuncu bu numarayı giymeyecek. 

Halihazırda takımda "44" numaralı formayı giyen bir oyuncu yoktu ancak taraftarlar kendileri için bu numarayı satın aldıkları formaya bastırabilirdi. Bu kararla birlikte bu ihtimalin önüne geçildi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İL İL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bir devir sona eriyor! Neymar'ın yeni takımı çok şaşırtacak: Emekli olmaya gidiyor - SporBir devir sona eriyor! Neymar'ın yeni takımı çok şaşırtacak: Emekli olmaya gidiyorLiverpool'un hoca adayı Ruben Amorim'den açıklama! 'Büyük bir gurur duyuyorum' - SporLiverpool'un hoca adayı Ruben Amorim'den açıklama! 'Büyük bir gurur duyuyorum'Fenerbahçe'de ADS maçı öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi! - SporFenerbahçe'de ADS maçı öncesi Çağlar Söyüncü gelişmesi!Süper Lig devinden Mats Hummels hamlesi! Alman milli oyuncu bedavaya geliyor - SporSüper Lig devinden Mats Hummels hamlesi! Alman milli oyuncu bedavaya geliyorAdana Demirspor'dan Trabzonspor - Fenerbahçe tepkisi! TFF'ye 6 soru yöneltildi - SporAdana Demirspor'dan Trabzonspor - Fenerbahçe tepkisi! TFF'ye 6 soru yöneltildiBarcelona'nın yıldızı öfkeden deliye döndü! Aracından indi, taraftarla kafa kafaya geldi - SporBarcelona'nın yıldızı öfkeden deliye döndü! Aracından indi, taraftarla kafa kafaya geldiTrabzonspor'dan PFDK sevkleri sonrası ilk açıklama! Tek tek hedef aldı "Yolun sonu" - SporPFDK sevkleri sonrası ilk açıklamaBu sözler kavgada söylenmez! Erling Haaland'ı yerden yere vurdu: "4. lig oyuncusundan farkı yok" - Spor"4. lig oyuncusundan farkı yok"PFDK açıklamaları peş peşe! Önce sevkler sonra da kararlar açıklandı! Ali Koç ve Dursun Özbek... - SporÖnce sevkler sonra da kararlar açıklandı!Trabzonspor-Fenerbahçe maçı PFDK sevkleri sonrası Fenerbahçe'den ilk açıklama! - SporFenerbahçe'den ilk açıklama!
Sonraki Haber Yükleniyor...