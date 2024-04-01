Almanya formalarına 'Nazi' sembolü şoku! Hiçbir futbolcu giymeyecek

Alman Milli Takımı için üretilen formalar tartışmaya neden oldu. 44 numaralı formanın yazı tipi 'Nazi' sembolüne benzediği için hiçbir oyuncu bu formayı giymeyecek.

Almanya Milli Takımı, biri beyaz biri pembe renkli iki yeni formaya kavuştu. EURO 2024'te ev sahibi olan Almanya'nın formaları beklenmedik şekilde bir detayla tartışma konusu oldu.

Adidas, Almanya Milli Takımı için ürettiği formalarda değişikliğe gitti. "44" numaralı formanın yazı tipi nedeniyle Nazi sembolüne benziyor olması tartışma oluşturdu.

44 NUMARA YASAKLANDI

Alman basınına göre; bu olay sonrasında Almanya'nın formasındaki "44" numara yasaklandı ve hiçbir oyuncu bu numarayı giymeyecek.

Halihazırda takımda "44" numaralı formayı giyen bir oyuncu yoktu ancak taraftarlar kendileri için bu numarayı satın aldıkları formaya bastırabilirdi. Bu kararla birlikte bu ihtimalin önüne geçildi.