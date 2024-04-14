Almanya'da şampiyon Bayern Leverkusen! Xabi Alonso tarihe geçti

Almanya Bundesliga'da şampiyon Bayern Leverkusen oldu. Xabi Alonso'nun öğrencileri, Leverkusen'e tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşattı.

Almanya Bundesliga'da namağlup lider Bayer Leverkusen, sahasında Werder Bremen'i konuk etti.

LEVERKUSEN FARKA KOŞTU

Victor Boniface'in 25. dakikada penaltıdan kaydettiği golle öne geçen Bayer Leverkusen, ilk 45 dakikayı üstün tamamladı. Karşılaşmanın 60. dakikasında Granit Xhaka'nın golüyle farkı ikiye çıkaran Leverkusen'de Florian Wirtz 68'de takımı adına üçüncü kez ağları havalandırdı. Wirtz, 83 ve 90'da kaydettiği gollerle hat-trick yaptı.

TARİHİNDEKİ İLK ŞAMPİYONLUK

Bayer Leverkusen, Werder Bremen'i 5-0 mağlup ederek bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Xabi Alonso'nun ekibi kulüp tarihinin ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanırken Bayern Münih'in serisini bitirdi. Bundesliga'da son 11 sezonda Bayern Münih şampiyonluğa ulaşmıştı.