Altay Bayındır, Manchester United tarihine geçti! Newport County'e karşı tur sevinci yaşadı

Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz devi Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Tur sevinci yaşayan Altay, kulüp tarihinde bir ilke imza attı.

Altay Bayındır'ın ilk defa kaleye geçtiği mücadelede Manchester United, FA Cup 4’üncü Turu’nda Newport County'i 4-2 mağlup ederek tur atladı.

İngiliz devine galibiyeti getiren golleri 7’nci dakikada Bruno Fernandes, 13’üncü dakikada Kobbie Mainoo, 68’inci dakikada Antony ve 90+4'üncü dakikada Rasmus Hojlund kaydetti. Ev sahibi ekibin gollerinin altına ise 36’ncı dakikada Bryn Morris ve 47’nci dakikada Will Evans imzasını attı.

ALTAY BAYINDIR TARİHE GEÇTİ

Manchester United'ın kalesini ilk defa koruyan Altay Bayındır, kulüp tarihinde forma giyen ilk Türk futbolcu oldu.

Kalesine gelen 7 şutun 5'ini kurtaran 25 yaşındaki kaleci, yenilen 2 gole engel olamadı.

Maçın ardından kulüp televizyonuna konuşan Altay Bayındır, "Yeni ailem burasıymış gibi hissediyorum. Herkesin beni desteklediğini görüyorum. Eğer beni desteklerlerse her maçta her şeyimi veririm. Destek tüm oyuncular için önemlidir. Bu duyguyu anlatamam. Manchester United gibi büyük bir kulüpte forma giyen ilk Türk oyuncu oldum. Her gün kendime nasıl gelişebilirim sorusunu soruyorum" ifadelerini kullandı.