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    • Fenerbahçe - Ankaragücü (Canlı anlatım)

    Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe, evinde MKE Ankaragücü'nü konuk ediyor. Karşılaşmanın 13'üncü dakikasında Ankaragücü penaltıdan bulduğu golle 1-0 öne geçerken, skora dengeyi getiren ve ev sahibi ekibi öne geçiren isim ise bulduğu 2 golle Cengiz Ünder oldu.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Fenerbahçe - Ankaragücü (Canlı anlatım)
    Fenerbahçe, Ankaragücü, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 23'üncü haftasında 57 puanla zirvede yer alan Fenerbahçe, evinde 28 puana sahip olan Ankaragücü'nü konuk ediyor. Ligin kritik haftalarında hata yapmak istemeyen ev sahibi ekip karşılaşmaya mutlak 3 puan parolası ile çıkarken Emre Belözoğlu yönetimindeki Ankaragücü ise zorlu deplasmandan puan çıkarmanın peşinde.

    Kritik maçın ilk düdüğü saat 19.00'da çaldı. İşte maça dair tüm detaylar...

    CANLI ANLATIM

    1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. 

    13' Tolga Ciğerci, penaltıda Livakovic ve topu ayrı yerlere gönderdi, konuk ekip öne geçti. 0-1.

    20' Fenerbahçe, Cengiz Ünder ile eşitliği yakaladı. 1-1.

    32' Ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, takımını öne geçirdi. 2-1. 

    İLK 11'LER

    Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Serdar, Djiku, Ferdi, Krunic, İsmail, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
    MKE Ankaragücü: Bahadır, Kitsiou, Radakovic, Mujakic, Hanousek, Ali Kaan, Pedrinho, Tolga, Morutan, Renaldo, Sowe.

    İRFAN CAN EĞRİBAYAT KADRODA YER ALMADI

    Ev sahibi ekipte kaleci İrfan Can Eğribayat, MKE Ankaragücü karşısında kadroda yer almadı. 28 yaşındaki futbolcunun, gribal enfeksiyon geçirdiği öğrenildi. Kadroda yedek kaleci olarak Furkan Akyüz yer aldı.

    CRESPO KADRODA

    Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, 4 maç sonra kadroya dahil edildi. Sakatlığından dolayı takımını yalnız bırakan Crespo, son olarak 7-1 galip gelinen Konyaspor karşılaşmasında kadroda yer almış ancak forma giymemişti.

    TEKNİK DİREKTÖRLER ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

    İsmail Kartal ile Emre Belözoğlu, eski takımlarına karşı rakip oldular. İlk teknik adamlık deneyimini Fenerbahçe ile yaşayan Emre Belözoğlu, şampiyonluğu 2 puanla kaçırmıştı. İsmail Kartal ise MKE Ankaragücü'nü 1’inci Lig’deyken 2017-2018 sezonunda çalıştırıp Süper Lig'e çıkarmıştı.

    İKİNCİ KEZ RAKİP OLDULAR

    Kartal ile Belözoğlu, teknik direktörlük kariyerlerinde 2’nci kez rakip oldular. Kartal ile Belözoğlu, 2021-2022 sezonunda Kadıköy'de oynanan maçta karşılaşmıştı.

    Belözoğlu'nun başında bulunduğu Başakşehir, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sini 1-0 yenmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    FenerbahçeAnkaragücü
    Haberler > Spor > Fenerbahçe - Ankaragücü (Canlı anlatım)
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