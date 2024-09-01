Altay Bayındır'ın ardından Livakovic de başardı! Alanyaspor tesadüfü...

Süper Lig'in 4'üncü haftasında evinde Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Tadic'in kaydettiği ikinci golün asisti kaleci Livakovic'ten geldi. Bu asistle Livakovic kariyerinde bir ilke imza atarken, Altay Bayındır ve Alanyaspor detayı dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 4'üncü haftası Fenerbahçe-Alanyaspor maçı ile başladı. Evindeki karşılaşmadan 3-0'lık net galibiyetle ayrılan sarı lacivertlilerin iki golünü Dusan Tadic, bir golünü ise Edin Dzeko kaydetti.

Tadic 43'üncü ve 65'inci dakikada fileleri havalandırırken, maçın skorunu belirleyen gol Dzeko'dan 67'nci dakikada geldi.

LİVAKOVİC'İN KARİYERİNDE BİR İLK

Tadic'in 65'inci dakikada attığı golün hemen öncesinde kritik kurtarış yapan başarı kaleci Dominik Livakovic, Tadic'e de 2'nci golün asistini yaptı.

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Altay Bayındır da yine bir Alanyaspor maçında asist yapmıştı. Hem Altay Bayındır hem de Livakovic kariyerlerindeki ilk asistlerini Fenerbahçe formasıyla Alanyaspor maçında yaptı.