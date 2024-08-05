Altın madalyalı yüzücü Thomas Ceccon parkta uyudu! Paris'te sorunlar bitmiyor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarışan sporcuların şikayetleri bitmek bilmiyor. Daha önce; içme suyu, yemek, tuvalet, duş gibi konularda büyük sorunlar yaşayan sporcular çarpıcı açıklamalar yaparken, son olarak ise altın madalyalı yüzücü Thomas Ceccon'un parkta uyuduğu görüldü. Ceccon, "Köyde klima yok, sıcak ve yemekler kötü. Pek çok sporcu, bu sebeple taşınıyor." ifadelerini kullandı.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kırılan rekorlardan, başarılı sporculardan çok kötü koşullar konuşuluyor.

Birçok sporcu olumsuz şartlardan dolayı isyan noktasına gelirken, bu durumun son örneği ise 100 metre sırt üstü yüzme müsabakasında altın madalya kazanan Ceccon'un bir parkta uyuması oldu.

ÇAREYİ PARKTA YATMAKTA BULDU

Olimpiyat köyündeki kötü koşullardan şikayet eden İtalyan yüzücünün bir parkta uyurken çekilen görüntüleri sosyal medyada büyük ses getirdi.

"Ne gece ne de gündüz uyumak mümkün" diyen Ceccon, odalarda klima olmadığını ve bu sebeple artık parkta uyuduğunu dile getirdi.

Daily Mail'de yer alan habere göre altın madalyalı yüzücü, konuyla ilgili şunları söyledi: Köyde klima yok, hava sıcak ve yemekler kötü. Pek çok sporcu, bu sebeple taşınıyor. Bu bir bahane değil.

Suudi Arabistanlı kürekçi Husein Alireza, Thomas Ceccon'un bir havlunun üzerinde uyurken fotoğrafını çekerek paylaştı ve o kare sosyal medyada çok konuşuldu.

GAUFF DA İSYAN ETMİŞTİ

Paris'teki sorunlardan şikayetçi olan isimlerden biri de ABD'nin dünyaca ünlü tenisçisi Coco Gauff'tu.

Olimpiyatta yaşadığı sıkıntıları anlatan Gauff,"10 kız, iki banyo. Ben hariç tüm tenisçi kızlar bir otele taşındı. Yani şimdi sadece 5 kız var ve iki banyo var. Karton yataklarda uyuyabilmek için okçuluk takımından örtü ödünç aldım." ifadelerini kullanmıştı.