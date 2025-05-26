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Alvaro Morata şampiyonluk kutlamasına katılmadı! Nedeni ortaya çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Alvaro Morata şampiyonluk kutlamasına katılmadı! Nedeni ortaya çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleşen 25'inci şampiyonluk kutlamalarında Alvaro Morata'nın yer almaması dikkatlerden kaçmadı. İspanyol golcünün golcünün kutlamalara katılmama sebebi belli oldu.

Galatasaray, bu sezon teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'de üst üste 3'üncü, toplamda 25'inci şampiyonluğunu kazandı. Sarı-kırmızılı kulüp, kupa organizasyonu için Yenikapı Miting Alanı'nı tercih etti.

Alvaro Morata şampiyonluk kutlamasına katılmadı! Nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

GÖZLER MORATA'YI ARADI

Bir futbolcu hariç tüm takım, taraftarlarla birlikte Yenikapı'da şampiyonluğu coşkuyla kutladı. Alvaro Morata'nın etkinlikte yer alamaması ise dikkat çekti. 

Alvaro Morata şampiyonluk kutlamasına katılmadı! Nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

ÇOCUĞU RAHATSIZLANDI

beIN Sports'un aktardığına göre; Mişan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanan Alvaro Morata, çocuğu rahatsızlandığı için şampiyonluk kutlamalarına katılmadı.

Alvaro Morata şampiyonluk kutlamasına katılmadı! Nedeni ortaya çıktı - 3. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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