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Amedspor, Adama Traore'yi kadrosuna kattığını açıkladı

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Amedspor, Adama Traore&#039;yi kadrosuna kattığını açıkladı
Acun Ilıcalı, Hull City, Amedspor, Haber

Spor Haberleri

Trendyol 1. Lig'e yeni yükselen Amedspor, Hull City'den Adama Traore'yi transfer etti. Amedspor transferi resmen açıkladı.

Son olarak Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'de forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, Amedspor'a imzayı attı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Amedspor bu transferi şu sözlerle duyurdu: "İngiltere Championship kulüplerinden Hull City forması giyen 28 yaşındaki Malili oyun kurucu Adama Traore’yi renklerimize bağladık. Futbolseverlerin Fransa Ligue 1 kulüplerinden Monaco ve Metz’den de hatırlayacağı Traoré, ülkemizde en son Hatayspor forması giymişti. Bu sezondan itibaren TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan kulübümüzün formasını terletecek ve Amedspor için mücadele edecek olan Adama Traore’ye hoş geldin diyoruz. Camiamıza hayırlı olsun..."

Amedspor, Adama Traore'yi kadrosuna kattığını açıkladı - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Hull City'de geçtiğimiz sezon 25 maçta süre alan Malili futbolcu, 2 gol attı ve 1 asist yapma başarısı gösterdi.

Düzenleyen:  - Spor
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