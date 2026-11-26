Süper Lig ekibi Amedspor, kriz yaşadığı Senegalli golcü Mbaye Diagne ile yolların ayrıldığını açıkladı.

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Diyarbakır ekibi, milli ara sonrası antrenmanlara çıkmayan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne'ye veda etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kulübümüze verdiği emek ve katkılarından dolayı Mbaye Diagne’ye teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

NELER YAŞANDI?

Amedspor Teknik Direktörü Besnik Hasi, Süper Lig'deki Çaykur Rizespor maçının ardından Mbaye Diagne hakkında, "Diagne sadece burada olmadığını biliyorum. Milli aradan ve izin günlerinden sonra herkes döndükten sonra kendisi dönmedi. Şu anda nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu yönetimin bileceği bir şey. Bunu bilmiyorum. Ben oyuncularıma odaklanırım. Var olan oyuncuları geliştirmeye çalışırım. Bu yönetimin bileceği bir meseledir." açıklamasını yaptı.

DIAGNE: "APTAL YERİNE KOYMAYIN"

Hocasının açıklamalarına sert bir cevap veren Diagne, "Her şeyi biliyorlar. Neden evde olduğumu biliyorlar. Taraftarlarımızı aptal yerine koymayın. Gerçekler yakında ortaya çıkacak. Amedspor taraftarları, sakın onların sözlerine inanmayın." paylaşımı yaptı.

AMEDSPOR'DAN TUTANAK HAMLESİ

Amedspor, Mbaye Diagne’nin milli maç arasının ardından takımla çalışmalara katılmaması üzerine yaşanan süreçle ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mbaye Diagne’nin milli maç arasının ardından takım antrenmanlarına katılmamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan haberler üzerine açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Milli maç arası nedeniyle takımımıza verilen izin 12 Kasım 2026 tarihinde sona ermiş olmasına rağmen futbolcumuzun 13, 14, 15 ve 17 Kasım tarihlerindeki antrenmanlara katılmadığı, kulübümüz tarafından tutanak ve noter tespitleriyle kayıt altına alınmıştır.

Bu kapsamda futbolcumuza 18 Kasım 2026 tarihinde gönderilen ihtarnameyle, 72 saat içerisinde yazılı savunmasını sunması ve en geç 19 Kasım tarihinde Diyarbakır’da hazır bulunarak takım çalışmalarına katılması talep edilmiştir.

Futbolcumuz belirtilen tarihte takıma katılmamış, vekili aracılığıyla ilettiği yazılı savunmasında sağlık raporu aldığını ve 22 Kasım tarihinde Diyarbakır’a döneceğini bildirmiştir.

Kulübümüz, futbolcumuzun sunduğu savunma ve sağlık raporunu ilgili mevzuat ve sözleşmesel yükümlülükler çerçevesinde değerlendirmektedir. İnceleme sonucunda gerekli görülmesi halinde ilgili işlemler tesis edilecektir.

Kulübümüz, tüm süreçlerde olduğu gibi bu konuda da kurumsal disiplin, profesyonel sorumluluk ve hukuki yükümlülükler çerçevesinde hareket etmeye devam edecektir." denildi.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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