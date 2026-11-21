Amedspor'un serisini Çaykur Rizespor bitirdi
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Amed Sportif Faaliyetler, Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk Rizespor 2-0'lık skorla kazandı. Bu sezon sahasında ilk kez kaybeden Amedpsor, art arda ikinci mağlubiyetini aldı.
MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR
2. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta sağ kanattan Lutin'in ceza sahasına yaptığı ortada Orban'ın dokunduğu top, yandan auta çıktı.
11. dakikada Çaykur Rizespor'un atağında Laçi'nin pasıyla topla buluşan Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından şutunda, kaleci Lafont meşin yuvarlağı kontrol etti.
19. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Taylan Antalyalı'nın ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Sowe, yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1
21. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta Sor'un pasıyla topla buluşan Saba'nın yaptığı vuruşta, kaleci Zafer topu kornere çeldi.
34. dakikada Saba'nın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Orban'ın ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta, top direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
54. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ara pasıyla ceza sahasına giren Laçi, kaleci Lafont'un öne çıktığı pozisyonda topu Sowe'a bıraktı. Sowe, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 2-0 öne geçirdi.
62. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in geliştirdiği atakta Saba'nın ceza sahası dışından vuruşunda, kaleci Zafer topu kurtardı.
79. dakikada Amed Sportif Faaliyetler'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topla buluşan Umut Meraş'ın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Zafer meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Çaykur Rizespor, karşılaşmayı 2-0 kazandı.