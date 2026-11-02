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Andre Onana, Süper Lig'in zirvesinde

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Andre Onana, Süper Lig'in zirvesinde
Başlık ResmiAndre Onana, Süper Lig'in zirvesinde

Trabzonspor’un kalecisi Andre Onana kurtarışlarda zirvede. Kamerunlu file bekçisi 10 maçın 5’inde kalesini gole kapatırken yüzde 87,5’lik kurtarış yüzdesi yakaladı, Ederson, Uğurcan ve Nübel’i geride bıraktı.

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Şampiyonluk yolunda atanın ve tutanın iyi olacak denir. Süper Lig’de geride kalan 10 haftalık dilimde tutan kısmına baktığımızda zirvede Trabzonspor kalecisi Andre Onana var. Uğurcan Çakır’ın yerini alan Kamerunlu file bekçisi 10 maçın 5’inde kalesini gole kapatırken kurtarışlarda da yüzde 87,5’lik orana ulaştı. Onana, Fenerbahçe kalecisi Ederson, Galatasaray kalecisi Uğurcan Çakır ve Beşiktaş’ın file bekçisi Alexander Nübel’i geride bıraktı. Onana ayrıca 10 maçın tamamında süre aldı.

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Başlık ResmiAndre Onana

SADECE KURTARIŞ DEĞİL…

Şehre uyum sağlayan ve Trabzon’u gezmekten keyif alan Andre Onana’nın özellikle 4-0’lık Galatasaray ve 2-0’lık Beşiktaş derbilerindeki performansı alkış aldı. Maç başına 4,5 kurtarışı olan Kamerunlu sadece gol yememesiyle değil aynı zamanda topu oyuna sokması ve arkadaşlarına da güven vermesiyle öne çıktı. Onana’ya en yakın isim ise Fenerbahçe’den Ederson oldu. Onana ile Ederson kalesinde 8 gol görürken Nübel 12, Uğurcan ise 10 kez ağlardan top çıkardı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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