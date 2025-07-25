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Andrea Pirlo'nun yeni takımı resmen açıklandı: Hoş geldin Andrea

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Andrea Pirlo&#039;nun yeni takımı resmen açıklandı: Hoş geldin Andrea
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Teknik direktörlük kariyerine eski takımı (2011-2015) Juventus'ta başlayan, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de Fatih Karagümrük'ü çalıştıran eski İtalyan futbolcu Andrea Pirlo, Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai United'ın yeni teknik direktörü oldu.

Kariyerinde Dünya Kupası ve Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan, 2017 yılında futbolu bıraktığını açıklayan Andrea Pirlo'nun yeni takımı belli oldu. Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Dubai United, 46 yaşındaki İtalyan antrenör ile anlaşma sağladı.

Andrea Pirlo'nun yeni takımı resmen açıklandı: Hoş geldin Andrea - 1. Resim

"UNITED'A HOŞ GELDİN ANDREA"

Kulüpten yapılan açıklamada, "United'a hoş geldin Andrea. Andrea Pirlo'nun, takımın yeni teknik direktörü olarak atanmasını resmen duyurmaktan mutluluk duyarız" denildi.

Andrea Pirlo'nun yeni takımı resmen açıklandı: Hoş geldin Andrea - 2. Resim

YOLU TÜRKİYE'DEN GEÇTİ

Trendyol Süper Lig 2022-2023 sezonunda Fatih Karagümrük'ü çalıştıran Andrea Pirlo, son olarak geçtiğimiz sezon Sampdoria'da görev yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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