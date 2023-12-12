Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu

12 Aralık 2023 22:17 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 22:36

Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Faruk Koca'nın istifası sonrası oy birliğiyle İsmail Mert Fırat'ı başkanlığa getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe Tesisleri'nde olağanüstü toplanan yönetim kurulunun Faruk Koca'nın istifa dilekçesini işleme aldığı belirtilerek, "Başkanımız Sayın Faruk Koca'nın istifası neticesinde boşalan yönetim kurulu başkanlığına, yönetim kurulu başkan vekilimiz Sayın İsmail Mert Fırat oy birliği ile seçilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Faruk Koca, Çaykur Rizespor ile oynadıkları maçın ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atmıştı.

Ankaragücü'nde Faruk Koca, dün maçtan sonra yumruk attığı Halil Umut Meler ve ailesinden özür dileyerek başkanlık görevinden istifa etti.

İSTİFA GEREKÇESİ KULÜP MENFAATİ

Koca, "Dün akşam Çaykur Rizespor ile oynadığımız müsabaka sonrası maçı yöneten hakem Halil Umut Meler'e karşı sergilediğim tavır nedeniyle başta Sayın Meler ve ailesi olmak üzere; Türk hakem camiasından, spor kamuoyundan ve milletimizden özür diliyorum Ankaragücü kulübüne, Ankaragücü taraftarlarına, içinde bulunduğum camiaya ve aileme daha fazla zarar gelmemesi için an itibariyle MKE Ankaragücü Başkanlığından istifa ettiğimi de kamuoyuna duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.