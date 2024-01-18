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Anlaşma sağlandı! Hikmet Karaman Süper Lig ekibinin başına geçiyor
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Son olarak Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Hikmet Karaman, kısa bir aranın ardından sahalara geri dönüyor. Tecrübeli hocanın imza atacağı takım belli oldu.
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hikmet Karaman ile görüşme kararı aldı.
Patrich Kluivert'in ayrılığı sonrası yoluna Serkan Damla ile devam eden Mavi-şimşekler, Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor'a elenince harekete geçti.
Teknik direktör sorunu çözmek isteyen Adana ekibi, Hikmet Karaman'ı şehre davet etti.
HİKMET KARAMAN GERİ DÖNÜYOR
Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede anlaşmanın sağlandığı ve son detayların konuşulduğu belirtildi.
Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynatan Karaman, 31 Mayıs 2022'de görevinden ayrılmıştı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi