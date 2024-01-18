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    Anlaşma sağlandı! Hikmet Karaman Süper Lig ekibinin başına geçiyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son olarak Kayserispor'u çalıştıran teknik direktör Hikmet Karaman, kısa bir aranın ardından sahalara geri dönüyor. Tecrübeli hocanın imza atacağı takım belli oldu.

    Anlaşma sağlandı! Hikmet Karaman Süper Lig ekibinin başına geçiyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Hikmet Karaman ile görüşme kararı aldı.

    Patrich Kluivert'in ayrılığı sonrası yoluna Serkan Damla ile devam eden Mavi-şimşekler, Türkiye Kupası'nda 24 Erzincanspor'a elenince harekete geçti.

    Teknik direktör sorunu çözmek isteyen Adana ekibi, Hikmet Karaman'ı şehre davet etti.

    Anlaşma sağlandı! Hikmet Karaman Süper Lig ekibinin başına geçiyor

    HİKMET KARAMAN GERİ DÖNÜYOR

    Taraflar arasında yapılan ilk görüşmede anlaşmanın sağlandığı ve son detayların konuşulduğu belirtildi.

    Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve 2021-2022 sezonunda Türkiye Kupası'nda final oynatan Karaman, 31 Mayıs 2022'de görevinden ayrılmıştı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Hikmet KaramanAdana Demirspor
    Haberler > Spor > Anlaşma sağlandı! Hikmet Karaman Süper Lig ekibinin başına geçiyor
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