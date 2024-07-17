Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Antalyaspor, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya'ya gelen Thalisson için imza töreni düzenlendi.

Brezilyalı Teknik Direktör Alex de Souza yönetiminde yeni sezona hazırlanan Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva'yı üç yıllığına renklerine bağladı.



26 yaşındaki futbolcu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuştu ve Antalyaspor'a transfer olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

HER ZAMAN TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİŞİMDİR



Thalisson, "Türkiye'de ve Antalya'da olmak güzel. Her zaman Türkiye'de oynamak istemişimdir ve bugün ülkenin en özel kulüplerinden birine imza atıyorum. Bu renkleri korumak ve bu renkler adına mücadele etmek için her gün çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.