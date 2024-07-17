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Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
Antalyaspor, Alex De Souza, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Antalyaspor, 26 yaşındaki Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Antalya'ya gelen Thalisson için imza töreni düzenlendi.

Brezilyalı Teknik Direktör Alex de Souza yönetiminde yeni sezona hazırlanan Antalyaspor, Brezilyalı stoper Thalisson Kelven da Silva'yı üç yıllığına renklerine bağladı.

26 yaşındaki futbolcu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuştu ve Antalyaspor'a transfer olduğu için yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

HER ZAMAN TÜRKİYE'DE OYNAMAK İSTEMİŞİMDİR

Thalisson, "Türkiye'de ve Antalya'da olmak güzel. Her zaman Türkiye'de oynamak istemişimdir ve bugün ülkenin en özel kulüplerinden birine imza atıyorum. Bu renkleri korumak ve bu renkler adına mücadele etmek için her gün çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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