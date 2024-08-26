Antalyaspor geriden geldi Hatayspor'u yendi

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, 2-0 geriye düştüğü maçta Hatayspor'u 3-2 yenerek ilk galibiyetini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi.

3. dakikada Safuri'nin ceza sahası sol çaprazdan şutunda, kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.

22. dakikada konuk ekip penaltı kazandı. Diack'ın şutunda Emre Uzun'un ceza sahasında topa elle müdahale ettiğine karar veren hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

26. dakikada Atakaş Hatayspor öne geçti. Penaltı atışını kullanan Strandberg, kaleci Piric'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

32. dakikada Hatay ekibi farkı 2'ye çıkardı. Fernandes'in pasında ceza alanı sol çaprazında topla buluşan Strandberg, meşin yuvarlağı kaleci Piric'ten sıyrılıp filelere gönderdi. İsveçli futbolcu, karşılaşmada kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı: 0-2.

38. dakikada Fernandes'in ceza sahası içinden şutunda kaleci Piric, topu kornere gönderdi.

42. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Djenepo'nun ceza alanında yerde kaldığı pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan, maçta bir kez daha penaltı noktasını işaret etti.

43. dakikada Antalyaspor penaltıdan yararlanamadı. Penaltıyı kullanan Safuri'nin şutunda kaleci Erce Kardeşler, sağına uzanarak topu kurtardı.

Mücadelenin ilk yarısını Hatay temsilcisi 2-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

48. dakikada Kaluzinski'nin kullandığı serbest vuruşta, Samudio'nun ceza sahasında kafayla şutunda meşin yuvarlak direkten döndü.

51. dakikada Atakaş Hatayspor 10 kişi kaldı. Kendi yarı alanında kazandığı topla rakip yarı sahaya geçen Gaich, Kilama'ya çalım atmak isterken bu oyuncu meşin yuvarlağa müdahalede bulundu. Hakem Atilla Karaoğlan, Kilama'yı topa eliyle müdahale ederek bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

60. dakikada Antalyaspor farkı 1'e indirdi. Kaluzinski'nin serbest vuruştan ortasına ceza sahasında iyi yükselen Kelven'in kafayla şutunda, top ağlarla buluştu: 1-2.

66. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Kaluzinski'nin savunma arkasında topla buluşturduğu Djenepo'nun ceza alanı sol çaprazdan aşırtma şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2.

90+1. dakikada Antalyaspor bir kez daha penaltı kazandı. Djenepo, ceza sahasında Kerim Alıcı'nın müdahalesi sonucu yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, penaltı noktasını gösterdi.

90+4. dakikada penaltıyı kullanan Samudio, kaleci Erce Kardeşler'in sağından topu ağlara gönderdi: 3-2.

90+10. dakikada hakem Atilla Karaoğlan, Atakaş Hatayspor lehine verdiği penaltı kararını VAR incelemesi sonucu iptal etti.

Mücadeleyi Antalyaspor 3-2 kazandı.