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Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a saldırı! "Görüntüleri vermiyoruz"

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Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan&#039;a saldırı! &quot;Görüntüleri vermiyoruz&quot;

Spor Haberleri

Süper Lig'in 3. haftasında Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'u 3-2 yendi. Akdeniz ekibinin 2-0 geriden gelerek kazandığı mücadelenin ardından çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Yayıncı kuruluşun sunucularından biri olan Cihan Erduran, müsabakanın hakemi Atilla Karaoğlan'ın, Antalyaspor Başkanı Sayın Sinan Boztepe'nin koruması tarafından saldırıya uğradığını açıkladı.

Süper Lig'de yeni sezon olaylı başladı. Hakem kararları ilk haftalardan gündeme damga vururken, Antalyaspor-Hatayspor mücadelesiyle ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a saldırı!

Antalyaspor'un 2-0 geriye düştüğü, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-2 kazandığı karşılaşmanın devre arasında istenmeyen olayların yaşandığı ifade edildi.

Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a saldırı!

ATİLLA KARAOĞLAN'A SALDIRI

BeIN Sports'ta yayınlanan Skor programının sunucusu Cihan Erduran, Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe'nin korumasının, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'ı darbettiğini açıkladı. 

Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a saldırı!

Cihan Erduran yaptığı açıklamada, "Devre arasında Antalyaspor Başkanı Sayın Sinan Boztepe ve maçın hakemi Atilla Karaoğlan arasında, aynı zamanda Sayın Sinan Boztepe'nin koruması olduğu görülen bir beyefendinin de içerisinde bulunduğu, maçın hakemi Atilla Karaoğlan'ın da o beyefendi tarafından itildiği bir görüntü var. 

Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a saldırı!

Ancak bu görüntüyü size şu anda açıklıyorum ve açıklamakla yetiniyorum. Bundan sonrasında ligimizin marka değerinin zedelenmesini istemiyoruz, bu görüntüleri sizlerle paylaşmıyoruz. Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalyaspor-Hatayspor maçının hakemi Atilla Karaoğlan'a saldırı!

Düzenleyen:  - Spor
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