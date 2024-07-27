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Arda Güler aldığı kararla Carlo Ancelotti'yi şaşırttı

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Spor Haberleri

Milli futbolcumuz Arda Güler, geleceğiyle ilgili önemli bir karar aldı. Geçtiğimiz sezon çok az maçta forma şansı bulması nedeniyle hayal kırıklığı yaşayan Arda, EURO 2024'te ne kadar etkili olabileceğini tüm dünyaya gösterdi. Genç yetenek, yeni sezon öncesinde ise tatilini kısa keserek Madrid'e döndü.

Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası tatil yapan Arda Güler, bir an önce antrenmanlara başlamak ve bu sezon Ancelotti'nin planlarında yer almak için Madrid'e geri döndü. Milli futbolcunun bu kararı takdir topladı. Bugün takıma katılması beklenen Arda, Real Madrid'in ABD turunda da yer alacak.

Arda Güler aldığı kararla Carlo Ancelotti'yi şaşırttı - 1. Resim

AVANTAJA ÇEVİRMEK İSTİYOR

Exclusivo'nun haberine göre, birçok eksiği bulunan Real Madrid'in ABD'de oynayacağı 3 hazırlık maçında forma giymesi beklenen Arda Güler, geçen sezonki dezavantajını bu sezon avantaja çevirmeye kararlı. Arda'nın bu kararı, İtalyan Teknik Direktör Carlo Ancelotti tarafından da olumlu karşılandı.

Düzenleyen:  - Spor
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