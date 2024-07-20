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Real Madrid'de Arda Güler etkisi! Forma satışları patladı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ardaguler, Realmadrid, Euro2024, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz sezon Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in 15 numaralı Real Madrid forması, Mbappe, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra en çok satan forma oldu.

Geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla sahne aldığı her maçta izleyenleri etkileyen Arda Güler, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da aynı performansı sergilemeye devam etti.

İspanyol devinde forma satışları hakkında açıklanan son verilere göre, gelecek sezon takımın en önemli isimlerinden biri olması beklenen Arda Güler büyük bir sürpriz oluşturdu. Sezonun son dönemi ve Euro 2024'te sergilediği performansla dünya basınında manşetlere taşınan Arda, Real Madrid taraftarlarının da gözdesi oldu.

Arda Güler'in A Milli Takım'da köşe vuruşlarında gösterdiği tehlikeli performansı gören İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti, sürpriz bir karar aldı. Ancelotti, Toni Kroos'un futbola veda etmesinin ardından bu görevi Arda Güler'e vereceğini açıkladı.

Real Madrid'de Arda Güler etkisi! Forma satışları patladı - 1. Resim

FORMA NUMARASI BELLİ OLDU

Sekiz numarayı giyen Toni Kroos'un vedasının ardından bu numara Federico Valverde'ye geçti. Uruguaylı yıldızdan boşalan 15 numaralı forma ise Arda Güler'e verildi.

Real Madrid'de forma numaralarının belirlenmesi ve Kylian Mbappe'nin imza töreninin ardından forma satışları dikkat çekti.

Real Madrid'de Arda Güler etkisi! Forma satışları patladı - 2. Resim

YILDIZLARLA YARIŞIYOR

Defenca Central'ın haberine göre, Arda Güler'in 15 numaralı Real Madrid forması, Mbappe, Vinicius, Bellingham ve Modric'ten sonra en çok satan forma oldu.

Haberde, "Arda Güler'in bugünü ve daha da önemlisi muhteşem bir geleceği var. Bernabeu'ya damgasını vurmak için gereken her şeye sahip olduğunu kanıtlayan Türk yıldız için Madrid'de büyük umutlar var. Avrupa Şampiyonası'ndaki performansı Real Madrid taraftarlarının gözünden kaçmadı. Bu, Real Madrid'in yeni umudu" ifadeleri yer aldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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