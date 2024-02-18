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    Arda Güler hayaline kavuşuyor! Carlo Ancelotti müjdeyi verdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Arda Güler hayaline kavuşuyor! Carlo Ancelotti müjdeyi verdi
    Real Madrid, Arda Güler, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Rayo Vallecano ile oynanacak maç öncesi Arda Güler'in ilk 11'de oynayabileceğinin sinyalini verdi.

    İspanya La Liga'nın 25. hafta maçında yarın deplasmanda Rayo Vallecano ile karşılaşacak Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, Arda Güler'in ilk 11'de sahaya çıkabilecek durumda olduğunu söyledi.

    Madrid kentinin diğer bir takımı olan Rayo Vallecano'ya karşı oynayacakları derbi maçını da değerlendiren İtalyan teknik adam, "Vallecas her zaman zorlu. Geçmiş yıllarda da zorlu oldu, yarın da olacak. Bu hafta teknik direktörünü değiştirdi ve puana ihtiyacı var. Ekstra motivasyonları var. Kazanmak için en iyi oyunumuzu ortaya koymalıyız. Çünkü sezonun önemli bir döneminden geçiyoruz." ifadelerini kullandı.

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    ANCELOTTI: 11'DE OLACAK DURUMDA

    Ancelotti, düzenlediği basın toplantısında, Arda Güler ile ilgili gelen bir soruya, "İyi. İlk 11'de sahaya çıkabilecek durumda çünkü fiziksel olarak bunu kaldırabilir. Şimdi, aynı mevkide oynayan ve rekabet ettiği diğer takım arkadaşlarıyla mücadele etmesi gerek. Ona karşı sabırlı olmalıyız." dedi.

    Real Madrid'de sakat olan Antonio Rüdiger, Jude Bellingham, David Alaba, Eder Militao ve kaleci Thibaut Courtois'ın dışında kart cezalısı olan Ferland Mendy de 19 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

    Ligde 61 puanla lider durumda olan Real Madrid, en yakın rakibi Girona'nın (56 puan) 5 puan önünde yer alıyor.

    Son 5 maçtır kazanamayan Rayo Vallecano ise 24 puanla 14'üncülükte bulunuyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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