Arda Güler olmadı ama Yusuf Yazıcı olacak! Menajeri Barcelona'nın ismini açıkladı

Yusuf Yazıcı'nın eski menajeri Adem Cebeci, sezon sonunda Lille ile kontratı sona erecek olan oyuncusu hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. Cebeci'nin Barcelona sözleri ise oldukça dikkat çekti.

Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı hakkında, Fransa temsilcisine transferinde büyük bir inisiyatif kullanan Adem Cebeci açıklamalarda bulundu.

31 MAÇTA 10 GOL 3 ASİST

Bu sezon Lille'de toplam 31 resmi maça çıkan Yusuf Yazıcı, söz konusu müsabakalarda 10 kez gol sevinci yaşadı. 27 yaşındaki futbolcu bunun yanında da 3 kez asist performans sergiledi.

ADEM CEBECİ YUSUF YAZICI HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Türkiye'de Trabzonspor forması giyen milli futbolcu, bordo-mavili ekip ile 120 maçta 27 gol ve 22 asist yaptı.

YUSUF YAZICI TÜRKİYE'YE DÖNMEZ

Radyospor'a konuşan Cebeci, 'Yusuf'la profesyonel ilişkimiz Lille transferiyle birlikte bitti. Ama ağabey kardeş ilişkimiz her zaman devam ediyor. Kendisini evladım gibi seviyorum. Çocuğumun adını Yusuf koydum. Futbol ne olacağı belli olmaz; ama Yusuf Yazıcı bu dönemde, bu kadar formdayken Türkiye'ye dönmez. Sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve hayalinde Avrupa'nın 5 büyük kulübünden birinde oynamak var. Şu anki performansıyla bu hedefini gerçekleştirebilir. Şu anda 10 gol 3 asistle gidiyor. Sezon sonuna kadar 20 gole doğrudan gole katkı sağlarsa ki bunu yapabileceğini tahmin ediyorum, sezon sonunda büyük bir transfere imza atacak.' dedi.

DAHA ÖNCE ABD VE ARABİSTAN'TAN TEKLİFLER GELDİ

Gelen transfer teklifleri hakkında konuşan Adem Cebeci, "Daha önce Abd ve Arabistan'dan teklifler geldi; ama Yusuf kariyerine Avrupa'nın en büyük takımlarında devam etmek istiyor. Bence sezon sonunda Türkiye'ye dönmez, İspanya'da oynamayı hayal ediyor. Daha önce Avrupa Ligi gol kralı oldu. 8 numara pozisyonunda oynarsa daha verimli olur. Neden olmasın Barcelona'da oynayabilir. Bence 8 numara olarak Barcelona'da başarılı olur. İspanya'da çok başarılı olur. Fark oluşturur. Bence Bundesliga'da çok rahat oynar. Yusuf ikinci Trabzonspor macerasından sonra Türkiye'de devam etmek istemedi. Beşiktaş'ın ilgisi olduğunu duymuştum ama bence Avrupa'da devam edecek'' ifadelerini kullandı.

Daha önce Arda Güler için görüşmelere başlamasına rağmen 20 milyon euro'luk bonservis bedeline takılan Barcelona'nın Yusuf Yazıcı hakkında vereceği karar merakla bekleniyor...