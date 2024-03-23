Arda Güler'e İspanyol basınından büyük övgü! 'Büyüsünü gösteriyor'

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in Macaristan maçında gösterdiği performans İspanyol basınından büyük beğendi topladı. İspanyol gazeteler yıldız futbolcunun performansını manşetlerine taşıdı.

A Milli Takım, hazırlık karşılaşmasında Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın 2.yarısında oyuna dahil olan Arda Güler, performansıyla İspanyollardan tam not aldı. İspanyol basını, Arda Güler'in performansını manşetlerine taşıdı.

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"Vincenzo Montella, Macaristan mağlubiyetinde yeteneğinin bir kısmını ortaya koyma fırsatı bulan Madridli oyuncuya 30 dakika süre tanıdı. Arda sağ kanatta görev yaptı."

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"İkinci yarıda oyuna giren Arda Güler, son 30 dakikada güzel duygular bıraktı. Beraberlik golü için şansı yakaladı ama değerlendiremedi. Güler, bir şut çekti, 6 ikili mücadele kazandı ve paslarında yüzde 77'lik isabet oranı elde etti."

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"Vincenzo Montella, maçın bitimine yarım saat kala Real Madrid'in 19 yaşındaki hücum oyuncusu Arda Güler'i oyuna aldı. 2 korner kullanan Arda, kaleye 1 şut çekti. Real Madridli oyuncunun varlığı Montella'nın takımının hücumuna daha fazla dinamizm kazandırdı. Arda Güler, her duran topu kullandı ve yaptığı ortalar tehdit oluşturdu ancak değerlendirilemedi"