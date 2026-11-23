İspanyol basını, milli ara sonrası Real Madrid'de takıma yorgun dönen Arda Güler ve Jude Bellingham'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki PSV karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayacağını öne sürdü.

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Gösterdiği performansla Real Madrid'in vazgeçilmezleri arasına giren Arda Güler hakkında İspanyol basınında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ARDA VE BELLINGHAM KULÜBEYE

Mundo Deportivo'nun haberine göre; Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho, Arda Güler ile Jude Bellingham'ı Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSV maçında yedek kulübesinde oturtacak.

YORGUNLUK VURGUSU YAPMIŞTI

Celta Vigo maçının ardından milli ara sonrası futbolcuların yoğun maç temposuyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Mourinho, "Milli ara sonrası bu dönem çok zor. Neler olduğuna bir bakın, Bayern Münih'te Harry Kane sakatlandı, PSG'de Doue'ye neler olduğuna bir bakın. Oyuncular sınırlarını zorluyor. Bazı oyuncularımızın fiziksel olarak en iyi seviyede olmadıklarını fark ettim. Ayrıca bazı oyuncularımızın her şeyini ortaya koyduğunu gördüm. Devam edebilmek için sonuna kadar çabaladılar. Arda Güler ve Bellingham, maç sonunda tamamen tükenmişti! Tükenmiş durumdalar." diye konuşmuştu.

Arda Güler

BU SEZON 11 GOL KATKISI YAPTI

2026-2027 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 15 maçta gören alan 21 yaşındaki yıldız, 4 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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