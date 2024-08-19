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Arda Kardeşler Kryvbas-Real Betis maçında düdük çalacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Arda Kardeşler Kryvbas-Real Betis maçında düdük çalacak

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

FIFA kokartlı Türk hakem Arda Kardeşler, Ukrayna'nın Kryvbas ile İspanya'nın Real Betis takımları arasında yapılacak UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçını yönetecek.

Arda Kardeşler, UEFA Konferans Ligi'ndeki Kryvbas-Real Betis maçında düdük çalacak
 

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Arda Kardeşler, 22 Ağustos Perşembe günü Slovakya'nın Kösice kentindeki Kosicka Futbol Arena'da TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada düdük çalacak.

Kardeşler'in yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Deniz Caner Özaral üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Zorbay Küçük olacak.

Mustafa İlker Coşkun ile Onur Özütoprak ise Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında görev yapacak.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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