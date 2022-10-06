Arda Turan Galatasaray'ın Guardiola'sı olmak istiyor... Teknik direktörlük açıklaması

Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD), futbolu bırakan Arda Turan için veda organizasyonu düzenledi. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen organizasyona, Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Sarıkaya, 1905 GSYİAD üyeleri ve Arda Turan katıldı.

Kendisi için yapılan video ve organizasyon için oldukça duygulanan Arda Turan, yaptığı konuşmada, "GSYİAD'ın değerini ve kıymetini çok iyi bilen bir Galatasaraylıyım öncelikle. Bugün ilk defa uzun zaman sonra benim için bir şey yapıldığını gördüm. Hayatım boyunca her zaman Galatasaray'ı karşılıksız sevmeye çalıştım. Galatasaray hiçbir zaman bana kaybettirmedi, hep kazandırdı. Galatasaray'ın başarısı için bize ne görev düşerse yaparız; taraftarlıksa taraftarlık, beraber yemekler, beraber yolculuklar, altyapı... Her zaman buradayız çünkü Galatasaray sevgisinin bende bir karşılığı yok. Uzun zaman sonra kendimi çok değerli ve özel hissettim." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN GUARDİOLA'SI OLMAK İSTİYOR

Bir sistem hocası olmak istediğini kaydeden Arda, "Ajax’ın neler yaptığını merak ediyorum. Sonrasında tercihim yarı yolda bir takımla başlamamak. Bir ekol hocası olmak istiyorum. Guardiola’nın Barcelona’ya getirdiğini Galatasaray’a getirmek istiyorum. Hedefi olan, bir projesi olan bir takımla başlayabilirim. Hangi oyunu oynamak istediğime karar vermedim. Barcelona ve City’nin oynadığı oyunu kaliteli oyuncularla oynamak gerekiyor. Bu oyun tarzının Türkiye'ye uygun olmadığını düşünüyorum. Ben daha çok işin gerçekçi tarafından yanayım. Rakip eğer size baskı yapıyorsa direkt oynamaktan da yanayım." diye konuştu.

TEORİDE MÜTHİŞ!

Uzun yıllar etkili forvetlerle oynayıp dönen toplardan goller attığını hatırlatan Arda Turan, "Barcelona’nın Manchester City'nin oynadığı oyunu, doğaçlama futbolla birleştirmek istiyorum. Bunu da en iyi şekilde Galatasaray'a uygulamak istiyorum. Geçen sene Barcelona'ya elendik. Çok iyi pas yaptık. Bir teknik adamın takıma hakim olması gerekir. Ali Sami Yen coşkusunu bilirseniz 75. dakikada, kendi yarı sahandaki bir faulü pas olarak kullanmayabilirsiniz. Oraya bir uzun top atıp seyirci ile beraber oraya yıkılabilirsiniz. Çünkü özellikle Galatasaray taraftarı, o topu o kaleye sokar. Pas oyunu çok geçerli ama kulüp kültürü ile beraber daha değerli şeyler yapabiliriz." yorumunu yaptı.