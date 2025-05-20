Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Arda Turan yol ayrımında  

Arda Turan yol ayrımında  

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Arda Turan yol ayrımında  
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan yol ayrımına girdi. Arda Turan, sadece Shakhtar Donetsk'ten değil, Avrupa'da birçok kulüpten teklif aldı.

Arda Turan, yeni bir kariyer için geri sayımda.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, hocaya sadece Shakhtar Donetsk'ten değil, Avrupa'nın birkaç önemli kulübünden de teklif olduğunu belirterek “Avrupa konusunda kolaylık sağlayacağımızı ifade etmiştik. Giderse onunla gurur duyacağız" diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Krzystof Piatek Katar yolcusu    
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Krzystof Piatek Katar yolcusu     - SporKrzystof Piatek Katar yolcusu    Mourinho’nun foyası ortaya çıktı  - SporMourinho’nun foyası ortaya çıktı Çifte zaferin baş mimarı! Galatasaray'ın hocası Okan Buruk rekorları paramparça etti  - SporÇifte zaferin baş mimarıBilal Erdoğan Fenerbahçe başkan adayı olacak mı? "Daha iyi yönetilsin istiyorum" diyerek açıkladı - SporBilal Erdoğan Fenerbahçe başkan adayı olacak mı?Süper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları! İşte tartışmalı pozisyonlarda hakem konuşmaları - SporSüper Lig'de 36. haftanın VAR kayıtları açıklandıOsimhen Galatarasay'da kalacak mı? Sarı kırmızılı kulüpten "bütçe hazır" açıklaması - SporOsimhen Galatarasay'da kalacak mı?
Sonraki Haber Yükleniyor...