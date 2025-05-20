Arda Turan yol ayrımında

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2025 03:30 - Güncelleme: 20 Mayıs 2025 03:31 - Güncelleme:

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan yol ayrımına girdi. Arda Turan, sadece Shakhtar Donetsk'ten değil, Avrupa'da birçok kulüpten teklif aldı.

Arda Turan, yeni bir kariyer için geri sayımda. İlgili Haber Arda Turan'dan ilk açıklama geldi! Shakthar Donetsk ile görüştü mü? Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, hocaya sadece Shakhtar Donetsk'ten değil, Avrupa'nın birkaç önemli kulübünden de teklif olduğunu belirterek “Avrupa konusunda kolaylık sağlayacağımızı ifade etmiştik. Giderse onunla gurur duyacağız" diye konuştu.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak