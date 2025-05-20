Arda Turan yol ayrımında
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan yol ayrımına girdi. Arda Turan, sadece Shakhtar Donetsk'ten değil, Avrupa'da birçok kulüpten teklif aldı.
Arda Turan, yeni bir kariyer için geri sayımda.
Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, hocaya sadece Shakhtar Donetsk'ten değil, Avrupa'nın birkaç önemli kulübünden de teklif olduğunu belirterek “Avrupa konusunda kolaylık sağlayacağımızı ifade etmiştik. Giderse onunla gurur duyacağız" diye konuştu.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Baki Sancak