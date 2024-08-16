Arda Turan'dan yıllar sonra gelen Berkay itirafı! "Sen mafya babası mısın?" diyerek açıkladı

Türk futbol tarihinin en büyük yıldızlarından biri olan Arda Turan, kariyeri boyunca birçok olayla gündeme geldi. Yeşil sahalardaki başarıları kadar özel hayatıyla da çok konuşulan Turan'dan yıllar sonra çarpıcı bir itiraf geldi. Arda Turan, hayatının anlatıldığı belgeselde, "Sen mafya babası mısın? Bu güç zehirlenmesi nedir?" diyerek en büyük pişmanlığını açıkladı.

Futbol tarihimizin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Arda Turan'ın hayatının anlatıldığı belgesel yayına girdi. Turan, belgeselde gerek futbol kariyeri gerekse özel yaşantısına dair birçok konuda samimi itiraflarda bulundu.

Turan, en büyük pişmanlığını da açıkladı. "Arda Turan: Yüzleşme" belgeseli 16 Ağustos'ta Amazon Prime'da yayına girdi. Çarpıcı açıklamaları, hakem tartaklaması, faiz konusu, bar kavgasına kadar birçok konuda konuşan genç teknik adam, en çok pişman olduğu olayı da itiraf etti.

PİŞMANLIKLARI, HATALARI VE DAHASI!

Türkiye'nin gündemine oturan şarkısı Berkay'la arasındaki bar kavgası hakkında konuşan Turan, "Adam yaralamadan, silahtan ceza aldım. Haklı olarak. Bunların hepsinde suçum var.

Faizi bilmem ne konusunda açıklamamda yanlışım. Hakeme saldırma konusunda yanlışım. Ama en yanlış olduğum konu, bar kavgası da değil. Hastaneye silahla gitmek.

Sen mafya babası mısın? Sana ne oluyor? Kendindeki bu kadar güç zehirlenmesi nedir? Bunların hepsi gerçek doğru." ifadelerini kullandı.