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Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'in Avrupa'daki rakibi! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Arda Turan&#039;lı Shakhtar Donetsk&#039;in Avrupa&#039;daki rakibi! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. Süper Lig ekibi Eyüpspor'daki sözleşmesi sona erdikten sonra Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile 2 yıllık sözleşme imzalayan Arda Turan'ın rakibi de belli oldu.

Avrupa Ligi 1. Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Gernel Merkezi'nde gerçekleşti. Kura çekiöminde, 16 takımın mücadele edeceği 8 eşleşme belirlendi.

RAKİP FİNLANDİYA'DAN ILVES TAMPERE

Eyüpspor'dan ayrılan Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, Kupa 2'nin ilk eleme turunda Finlandiya'nın Ilves Tampere takımı ile kozlarını paylaşacak. İlk maçlar 10 Temmuz, rövanş mücadeleleri 17 Temmuz'da oynanacak.

Arda Turan'lı Shakhtar Donetsk'in Avrupa'daki rakibi! İşte UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri - 1. Resim

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

Shakhtar Donetsk (Ukrayna) - Ilves Tampere (Finlandiya)
Spartak Trnava (Slovakya) - Hacken (İsveç)
Legia Varşova (Polonya) - Aktobe (Kazakistan)
AEK Larnaca (Güney Kıbrıs Rum Kesimi) - Partizan (Sırbistan)
Paksi (Macaristan) - Cluj (Romanya)
Levski Sofya (Bulgaristan) - Hapoel Beer Sheva (İsrail)
Sabah (Azerbaycan) - NK Celje (Slovenya) 
Sheriff (Moldova) - Priştine (Kosova) 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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