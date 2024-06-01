Arsenal ve Manchester City Semih Kılıçsoy için yarışıyor! İngilizler yakın olduğu kulübü açıkladı

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki yıldızı Semih Kılıçsoy hakkında Ada'dan çarpıcı bir iddia geldi. İngilizler, Semih Kılıçsoy ile ilgilenen dünya devlerini sıraladı ve genç oyuncuyu transfer etmeye en yakın olan kulübü yazdı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de 11 gol attı. A Milli Takım'a yükselen Kılıçsoy'un performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un başta İngiltere Premier Lig olmak üzere Avrupa'daki talipleri artıyor. Semih Kılıçsoy ile ilgili transfer iddialarının ardı arkası kesilmezken, sonuncusu İngiltere merkezli HITC Football'dan geldi.

ARSENAL VE CİTY İSTİYOR

Haberde, şu ifadelere yer verildi: "Arsenal, Manchester City ve diğer 7 kulüp, Beşiktaş'ın 22 milyon sterlin değerindeki harika çocuğu için yarışta.

Arsenal, sekiz takımın daha istediği Beşiktaş'ın son derece yetenekli forvet oyuncusu için bir adım önde.

EN GÜÇLÜ ADAYLAR

Kılıçsoy, Süper Lig'in en çok rağbet gören yeteneklerinden biri haline geldi. Arsenal ve Manchester City, Mayıs ayının başından beri öncü olarak oyuncuyu gözlüyor. İki takım aynı zamanda genç forvete imza attırmak için de en güçlü adaylar. Ancak rekabet kızışıyor... Ada ekipleri Tottenham, Newcastle United, Manchester United'ın yanı sıra Avrupa'nın dev kulüpleri PSG, Monaco, Bayern Münih ve Bayer Leverkusen'in de ilgisi bulunuyor. Sergio Agüero hayranı olan genç forvet, Manchester City'de Arjantinli efsanenin potansiyel halefi olarak görülüyor."