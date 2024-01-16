Aslan kan terledi! Galatasaray kazandı ama futboluyla kötü sinyaller verdi

16 Ocak 2024 07:34 - Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 07:40

UĞUR AKTAN'IN HABERİ - Süper Lig’de zirve ortaklığını geçtiğimiz hafta kaybeden Galatasaray sahasında konuk ettiği Kayserispor’u zor da olsa 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sakatlığı devam eden İcardi’den mahrum olan sarı kırmızılı takım taraftarının büyük desteğini arkasına aldığı maçın son anlarında âdeta gerilim filmi yaşasa da üç puanı getiren gol eski Fenerbahçeli Hasan Ali’nin neden olduğu penaltı sonrasında tecrübeli yıldız Mertens’ten geldi.

BAHOKEN KAÇIRDI

Maça daha iyi başlayan taraf olan Galatasaray aradığı golü 26. dakikada Nelsson ile buldu. Mertens’in kullandığı köşe vuruşuna iyi yükselen Danimarkalı oyuncunun kafa vuruşu Attamah’a çarptı ve sarı kırmızılı takım bu golle öne geçti: 1-0. 42’de Bahoken’in şutu Abdülkerim’in eline çarpınca maçın hakemi VAR kontrolünün ardından beyaz noktayı gösterdi ancak Kamerunlu oyuncu kendisinin kazandırdığı penaltıyı Muslera’ya teslim etti.

TORREIRA'NIN HATASI

İkinci yarıya tutuk bir görüntüyle başlayan sarı kırmızılı takımda 57’de Torreira hatalı bir pas sonrasında Kayserispor’un beraberlik golüne âdeta davetiye çıkardı. Bu hatayı affetmeyen Aylton, Muslera ile karşı karşıya kaldı ve skora dengeyi getirdi: 1-1. Beraberlik golünden sonra dört değişiklik yapan Galatasaray duran toplarla etkili olurken, 86’da Hasan Ali’nin Barış Alper’i düşürmesiyle kazanılan penaltıda Mertens üç puanı getirdi: 2-1.

OKAN BURUK: OYUNCULAR RAHAT DEĞİLDİ

O gol nasıl verilmez?

Maçı değerlendiren Okan Buruk, “Daha rahat bir maç bekliyordum. Sivasspor maçı sonrası reaksiyon göstermemiz gerekiyordu. Oyun içerisinde zaman zaman kendimizi çok sıktık, oyuncularımız rahat değildi. Rakibiniz de kazanmış, bunun baskıları oluyor” derken, “2-0’ı bulduk ama iptal edilen golün (Mertens) dünyanın neresinde olsun verileceğini düşünüyorum. Bir tek Türkiye’de verilmez. Hakem çok yakındı, faul olduğunu düşünmüyorum. VAR’dan dönmeliydi. O halde VAR da sorgulanmalı” sözlerini kullandı.

MUSLERA: FAVORİ BİZİZ

Kurtardığı penaltıyla üç puanda büyük pay sahibi olan Fernando Muslera, “Daha rahat olmamız için başta skoru almalıyız. Son 10 yılda altı şampiyonluğumuz var. Normal olan şey bizim şampiyon olmamız. Şampiyonluğun en büyük favorisiyiz” ifadelerini kullandı.

NELSSON: MÜHİM OLAN ÜÇ PUAN

Galatasaray’ın stoperi, “Üç puan çok önemli şu anda. Oyunumuzda zorlandık. Kendi istediğimiz şekilde oynayamadık” derken, “Kendimi değerlendirmeyi çok sevmiyorum. Fırsat bulduğumda yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

G.SARAY’A MÜJDELİ HABER

Merakla beklenen soruyu dün Okan Buruk cevapladı. Hoca, “İcardi’ye belli bir dinlenme süresi verdik. İdmanlara başlayacak. Trabzon maçında kadroda olur” derken, “Sanchez’in sakatlığının tekrarlanmaması için sabırlı davranıyoruz” sözlerini kullandı.

OKAN HOCA ÇILDIRDI

G.Saray’ın Mertens ile bulduğu gol hakem Atilla Karaoğlan tarafından, Halil’in Attamah’a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. VAR ile görüşme sonrası oyun devam etti. Okan Buruk sinir küpüne dönerken itirazlarından dolayı sarı kart gördü. Yayıncı kuruluştaki TRİO programında üç eski hakem de kararı hatalı buldu.