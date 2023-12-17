Galatasaray yeni orta sahayı Real Madrid'de buldu! İmza an meselesi...

17 Aralık 2023 14:29 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 14:34

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Sabah

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Galatasaray, devre arasında en az 3 takviye yapmayı planlıyor.

Stoper, sol bek ve orta saha için birçok aday belirleyen Sarı-kırmızılılar, listeye Real Madrid'in 27 yaşındaki oyuncusu Dani Ceballos'u da ekledi.

Carlo Ancelotti'nin takımda düşünmediği İspanyol yıldızın ayrılmaya sıcak baktığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde transfer politikası hakkında konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." demişti.

GALATASARAY'DAN CEBALLOS ATAĞI

Önceliği sol beke veren Aslan'ın ikinci tercih olarak orta saha problemini çözmek istediği belirtildi.

Club Brugge'dan Onyedika'yı da radarına alan Galatasaray'ın Ceballos içiin de nabız yoklayacağı konuşuluyor.

Bu sezon 9 resmi maça çıkan İspanyol oyuncu, sadece 280 dakika sahada kalarak 1 gol attı.