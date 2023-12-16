Kerem Aktürkoğlu için 10 numara fırsat

16 Aralık 2023 06:19 - Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2023 06:22

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın millî yıldızı Kerem Aktürkoğlu, dünyanın önde gelen spor haber sitelerinden The Athletic’e konuştu. Wilfried Zaha’nın Galatasaray’a transfer olmasıyla sol kanattan 10 numara pozisyonuna geçiş yapan Kerem Aktürkoğlu bu değişim hakkında “Oyunumu geliştirmemde bana daha çok imkân sağlıyor. Dört yıl sadece sol kanatta oynadım. Şimdi başka bir rolde ortada oynuyorum, benim için yeni bir meydan okuma ama iyi bir fırsat aynı zamanda. ‘Yerimi sağlama almam için daha iyi olmam lazım’ düşüncesi beni motive ediyor” ifadelerini kullandı.

HALA RÜYADA GİBİYİM

Kerem, Avrupa kulüplerinin transfer listelerinde adının geçtiği hatırlatılınca “Doğru zamanda kariyerimde yeni bir adım atmayı amaçlıyorum. Büyük liglerin büyük takımlarında oynamak istiyorum. Bu yüzden her gün kendimi daha çok zorluyorum. Oynadığım maçlar birer süreç, her yıl daha iyi oluyorum. Bunu yaptığım sürece kariyerim ilerleyecek” dedi. Manchester United’a iki maçta da gol atan yıldız futbolcu “Benim için Şampiyonlar Ligi’nde oynamak bile hayalken, Mancehster United’a iki gol atmak bambaşka bir duygu” diye konuştu.

KEREM POTTER

Gol sevinciyle ilgili de konuşan Kerem, “Harry Potter ve benim aramda benzerlikler var. Aynı renkleri paylaşıyoruz, aynı numarayı giyiyoruz. Gözlük takınca bazı taraftarlar bana ‘Kerem Potter’ şeklinde sesleniyor. Bu sevinç benim bir parçam gibi oldu” dedi.

GÜMRÜK HAZIRLIKLARI

Galatasaray, ligin 17. haftasında Karagümrük ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda sarı kırmızılılar iki grup hâlinde 8’e 2 pas çalışması yaptı. İdman, orta-şut denemeleriyle sona erdi.

G.SARAY’IN RAKİBİ BELLİ OLACAK

Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde play-off turu kuraları pazartesi günü çekilecek. Galatasaray’ın Avrupa Ligi Play-Off Turu’ndaki rakibi bu kurada belli olacak. Gruptan lider çıktığı için play-off turu oynamayacak olan Fenerbahçe’nin rakibi ise 23 Şubat’taki kura ile belirlenecek. Şubat ayını maç yapmadan geçecek Fenerbahçe, rakibiyle mart ayında karşılaşacak.