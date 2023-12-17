'Delirmedim, üzüldüm' Burak Elmas'tan olay itiraflar! 'En büyük hatam Galatasaray'ı çok ciddiye almak...'

17 Aralık 2023 10:30 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 10:32

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, sessizliğini Balçiçek İlter'in Youtube kanalında bozdu.

Kendisi için yapılan eleştirilere cevap veren Elmas, "Benim hayatta bir takım çizgilerim var. Genelde karşı fikirde, anlaşamadığım isimlerle tartışırım ama ailesi, şerefi, haysiyetine zarar verecek herhangi bir hareket yapmama konusunda bir kırmızı çizgim var. O kırmızı çizginin çok az insanda olduğunu gördüm. Delirmedim de üzüldüm." ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS: SACHA BOEY VE NELSSON BİZİM DÖNEMİMİZDE GELDİ

Bu başkanlığı bıraktıktan sonra şunu öğrendim, zaten biliyordum, bütün hatalar başkanın hatası. Bütün yapılan iyi işler de diğer insanların başarısı. Bizim dönemimizde Nelsson ve Boey geldi. Bizim bir stratejimiz vardı. Mali olarak uzun süreli bir strateji ile kulübü yönetmek istedik ama şunu gördüm çok kısa dönemli düşünüyor taraftarlar, kamuoyu.

BURAK ELMAS: GALATASARAY ÇOK DEĞİŞTİ

Halil Umut Meler'e yapılan saldırı hakkında da konuşan Burak Elmas, "Genç bir arkadaşımız darp edilmiş, çocuğu var, ailesi var. Hala bunu doğru bulan bir insan kesimi var. Galatasaray'ı çok sevmemin nedeni bu. Galatasaray'da bir takım davranış biçimleri vardı, kabul edilen ve Türkiye'yi ileri taşıyan; oturması, kalkması, hitabeti, karşı karşıya konuşması' ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın çok bozulduğunu belirten Elmas, "Benim son gördüğüm Galatasaray da çok değişti ama inşallah düzelir. Galatasaray çok özel bir camia" dedi.

BURAK ELMAS: FENERBAHÇELİ DE GALATASARAY DER

Galatasaray. Fenerbahçe'yi yenince daha mutlu oluyorum. Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet çok farklı bir rekabet ama Fenerbahçeli birine de sorsan, onlar da Galatasaray'ı yenince mutlu olur.

BURAK ELMAS: EN BÜYÜK GALATASARAY'I ÇOK CİDDİYE ALMIŞ OLMAK

Bana "En büyük hatan ne?" diye soruyorlar. Benim en büyük hatam Galatasaray'ı çok ciddiye almış olmak hayatımda. Çok ciddiye alıyorum, çok seviyorum. Ama karşı tarafta diyen insanları baktığım zaman bu işi daha siyasi gördüklerini, hayatın bütün anlamı olarak görmediklerini görüyorum. Eleştirileri de o kadar yüksek yapıyorlar ama sonra o laflar söylenmemiş gibi aynı masada oturuyorlar. Siyasi amaç için herkes bir arada oturabiliyor. O beni çok şaşırttı. Galatasaray'ı ailem gibi görüyordum. Aile içinde böyle bir şey kabul edilemez. Böyle bir hakaret de kabul edilemez. O hareketten sonra barışmak da kolay olmaz. Bunu aile olarak görmeyen, hayatının içinde başka yere koymuş insanlar var. Bunların sayısı da biraz daha fazla.