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Atilla Karaoğlan, Astana-Corvinul maçını yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Atilla Karaoğlan, Astana-Corvinul maçını yönetecek

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Atilla Karaoğlan, Kazakistan ekibi Astana ile Romanya'nın Corvinul takımı arasındaki UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk hakem Atilla Karaoğlan, Kazakistan'ın Astana ile Romanya'nın Corvinul takımları arasında yarın oynanacak UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Kazakistan'ın Almatı şehrinde Almaty Ortalyk Stadı'nda TSİ 17.00'de başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Müsabakada Çağdaş Altay dördüncü hakem, Erkan Engin VAR ve Onur Özütoprak AVAR olarak görev alacak.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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