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Atilla Karaoğlan, Santa Coloma-Vikingur Reykjavik maçını yönetecek

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Atilla Karaoğlan, Santa Coloma-Vikingur Reykjavik maçını yönetecek

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

FIFA kokartlı hakem Atilla Karaoğlan, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında Andorra'nın Santa Coloma ile İzlanda'nın Vikingur Reykjavik takımları arasında 29 Ağustos Perşembe günü oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Andorra'daki La Vella Ulusal Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.00'de başlayacak mücadelede Atilla Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Özkara üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay olacak.

Vikingur Reykjavik, play-off turu ilk maçında konuk ettiği Santa Coloma'yı 5-0 yenmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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