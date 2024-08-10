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Avcı av oldu! Avrupa kupalarında altı maçta bir kazanıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avcı av oldu! Avrupa kupalarında altı maçta bir kazanıyor

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un hocası Abdullah Avcı 30 maçta 16 yenilgi alırken 5 defa kazanabildi.

Trabzonspor, Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda sahasında Avusturya temsilcisi Rapid Wien’e 1-0 yenilerek turu zora soktu. Bordo mavili takımın hocası Abdullah Avcı, sahaya çıkardığı kadro ve yaptığı değişikliklerle avantajlı skor elde etmeyi başaramadı. Avcı’nın Avrupa kupaları karnesi ise kırıklarla dolu. Tecrübeli teknik adam 30. Avrupa maçına çıktı. Bu maçlarda sadece beş galibiyet elde edebilen Avcı, 9 beraberlik, 16 da yenilgi gördü.

RAPİD'E 4 FAUL YAPTI

Sahada alınan yenilgiden daha çok bordo mavili taraftarı düşündüren konu ise takımın maçı döndürmek için bir varlık gösterememesi. Trabzonspor’un Rapid Wien karşısındaki faul sayısı dörtte kaldı. Savunma ağırlıklı oynayan bordo mavililer, rakibini rahatsız bile edemedi. Rapid’in hocası Klauss da “Asıl şaşırdığım konu Trabzonspor’un defansif bir yapıda sahada olmasıydı” diyerek bordo mavilileri iğnelemeyi ihmal etmedi. 

SADECE İKİ HAZIRLIK MAÇI

Trabzonspor, Fenerbahçe gibi ön eleme maçları sebebiyle sezonu erken açtı. Ancak sarı lacivertliler beş hazırlık maçı yaparken, dokuz yeni oyuncusu olan bordo mavililer sadece iki hazırlık maçı oynadı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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