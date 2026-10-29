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Avrupa devi, Osimhen için harekete geçti: Transferde 2 büyük engel var

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Avrupa devi, Osimhen için harekete geçti: Transferde 2 büyük engel var
Başlık ResmiAvrupa devi, Osimhen için harekete geçti: Transferde 2 büyük engel var

Galatasaray'da geçirdiği 3'üncü sezonunda da takımının en önemli parçalarından olan ve Avrupa devlerinin radarında yer alan Victor Osimhen hakkında çarpıcı bir transfer iddiası gündeme geldi. Nijeryalı santrfor için İspanyol ekibi Atletico Madrid'in devreye girdiği, Diego Simeone'nin 27 yaşındaki futbolcuyu bir an önce kadroda görmek istediği belertildi. Transferin önünde 2 büyük engel olduğu da vurgulandı.

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Galatasaray'da attığı gollerin yanı sıra takım savunması ve hücum presine de büyük katkı sunan Victor Osimhen için Avrupa devleri sıraya girdi. Yıldız santrfor, son olarak Atletico Madrid'in ilgisini çekti.

Galatasaray, 2025 yaz transfer döneminde bonservisini aldığı Victor Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro ödedi.
Başlık ResmiGalatasaray, 2025 yaz transfer döneminde bonservisini aldığı Victor Osimhen için Napoli'ye 75 milyon euro ödedi.

SIMEONE'NİN OSIMHEN ISRARI

HT Spor'un Directv Sports'tan aktardığı habere göre; İspanyol ekibinin teknik direktörü Diego Simeone, takımının hücum hattının güçlenmesini istediği için 27 yaşındaki golcüyü transfer listesine aldı.

Üst düzey bir golcü arayan deneyimli hocanın, Osimhen'i kadrosunda görmek istediği ve Atletico Madrid yönetiminin finansal çalışmalara başladığı aktarıldı.

Galatasaray'da bu sezon 9 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 9 gol ve 3 asiste imza attı.
Başlık ResmiGalatasaray'da bu sezon 9 maça çıkan Nijeryalı santrfor, 9 gol ve 3 asiste imza attı.

BONSERVİS VE MAAŞ SORUNU

Osimhen'in muhtemel transferinde 2 önemli engel bulunduğu belirtildi. Atletico Madrid'in Galatasaray'ı ikna etmesinin zor olduğu ifade edilen haberde, Osimhen'in yüksek maaşının problem olabileceği ifade edildi.

Osimhen, sarı-kırmızılıları Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sırtlayan isimler arasında yer aldı.
Başlık ResmiOsimhen, sarı-kırmızılıları Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde sırtlayan isimler arasında yer aldı.

İspanyol kulübünün, hem Galatasaray'ın beklediği yüksek bonservisi hem de oyuncunun 21 milyon euroluk garanti maaşı için esnek ödeme takvimi ve özel bonuslarla çözüm planlıyor.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: HABER MERKEZİ
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