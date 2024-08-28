Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı! Turu geçecek takımlar belli olacak

Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı 28 Ağustos 2024 11:50 - Güncelleme: 28 Ağustos 2024 12:18 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Anadolu Ajansı

Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselecek takımlar yarın oynanacak rövanş maçlarıyla belirlenecek. Temsilcimiz Beşiktaş da tur bileti için Lugano'yu konuk edecek.