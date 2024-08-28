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Avrupa Ligi'nde rövanş zamanı! Turu geçecek takımlar belli olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avrupa Ligi'nde lig aşamasına yükselecek takımlar yarın oynanacak rövanş maçlarıyla belirlenecek. Temsilcimiz Beşiktaş da tur bileti için Lugano'yu konuk edecek.

Avrupa Ligi'nde 2024/25 sezonunda lig aşamasına katılmaya hak kazanan takımlar yarın belli olacak.

Play-off turunda Beşiktaş, rövanş karşılaşmasında sahasında Lugano ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar ilk maçta rakibiyle İsviçre'de 3-3 berabere kalmıştı.

Karşılaşmaların programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

20.00 Petrocub (Moldova)-Ludogorest (Bulgaristan) (0-4)

20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)-RFS (Letonya) (1-2)

20.00 Elfsborg (İsveç)-Molde (Norveç) (1-0)

21.00 Anderlecht (Belçika)-Dinamo Minsk (Belarus) (1-0)

21.00 Ajax (Hollanda)-Jagiellonia (Polonya) (4-1)

21.00 Beşiktaş-Lugano (İsviçre) (3-3)

21.30 Steaua Bükreş (Romanya)-LASK (Avusturya) (1-1)

21.45 Hearts (İskoçya)-Viktoria Plzen (Çekya) (0-1)

22.00 TSC (Sırbistan)-Maccabi Tel Aviv (İsrail) (0-3)

22.00 Shamrock Rovers (İrlanda)-PAOK (Yunanistan) (0-4)

22.00 Borac (Bosna Hersek)-Ferencvaros (Macaristan) (0-0)

22.00 Rapid Wien (Avusturya)-Braga (Portekiz) (1-2)

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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