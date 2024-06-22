Avrupa Şampiyonası'nda haftanın golü Mert Müldür'den 

Milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, Avrupa Şampiyonası'nda ilk haftanın en iyi golü seçildi.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na güzel bir başlangıç yaptı. İlk maçta Gürcistan ile karşılaşan milliler, karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.

HAFTANIN GOLÜ MERT MÜLDÜR'DEN

Milli Takım'ın gollerini ise Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Karşılaşmada Mert Müldür'ün skoru 1-0 getirdiği gol, haftanın golü seçildi.

İşte Mert Müldür'ün attığı gol: