Avrupa Şampiyonası'nda haftanın golü Mert Müldür'den
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, Avrupa Şampiyonası'nda ilk haftanın en iyi golü seçildi.
A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na güzel bir başlangıç yaptı. İlk maçta Gürcistan ile karşılaşan milliler, karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı.
HAFTANIN GOLÜ MERT MÜLDÜR'DEN
Milli Takım'ın gollerini ise Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Karşılaşmada Mert Müldür'ün skoru 1-0 getirdiği gol, haftanın golü seçildi.
İşte Mert Müldür'ün attığı gol:
Düzenleyen: Mesut Şahin - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi