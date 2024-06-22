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Avrupa Şampiyonası'nda haftanın golü Mert Müldür'den 

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Avrupa Şampiyonası&#039;nda haftanın golü Mert Müldür&#039;den 

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Milli futbolcu Mert Müldür'ün Gürcistan'a attığı gol, Avrupa Şampiyonası'nda ilk haftanın en iyi golü seçildi.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası'na güzel bir başlangıç yaptı. İlk maçta Gürcistan ile karşılaşan milliler, karşılaşmadan 3-1 galibiyetle ayrıldı. 

HAFTANIN GOLÜ MERT MÜLDÜR'DEN 

Milli Takım'ın gollerini ise Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Karşılaşmada Mert Müldür'ün skoru 1-0 getirdiği gol, haftanın golü seçildi. 

İşte Mert Müldür'ün attığı gol: 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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