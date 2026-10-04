Avrupa'nın devleri Kenan Yıldız için yarışta: Masa 100 milyon eurodan açılıyor

Juventus ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan Kenan Yıldız için Avrupa devleri harekete geçti. Real Madrid, Arsenal ve Bayern Münih'in takip ettiği milli yıldız için en ciddi adayın İspanyol devi olduğu belirtilirken, Juventus'un kapıyı 100 milyon eurodan açacağı öne sürüldü.

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Juventus ile sözleşmesini 2030 yılına kadar uzatan Kenan Yıldız, yeni sezona sakatlık sorunlarıyla başlasa da Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında kalmayı sürdürüyor. milli futbolcunun geleceğine ilişkin dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya attı.

İtalyan basınından Corriere dello Sport'un haberine göre Real Madrid, Arsenal ve Bayern Münih, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Juventus'un ise genç yıldız için 100 milyon euroluk bir bonservis bedeli belirlediği ifade ediliyor.

Avrupanın devleri Kenan Yıldız için yarışta: Masa 100 milyon eurodan açılıyor

REAL MADRİD ÖNDE

Kenan Yıldız transferinde en ciddi hamlenin Real Madrid'den gelmesinin beklendiği aktarıldı. İspanyol devinin genç futbolcuya geçtiğimiz yıldan bu yana ilgi gösterdiği hatırlatılırken, Juventus'un bu sezon Serie A'yı ilk 4 içerisinde tamamlayamaması ve Şampiyonlar Ligi bileti alamamasının transfer ihtimalini güçlendirebileceği öne sürüldü.

Real Madrid'in muhtemel bir transfer sürecinde Juventus'un kapısını 100 milyon euroluk başlangıç teklifiyle çalabileceği iddia edildi.

Avrupanın devleri Kenan Yıldız için yarışta: Masa 100 milyon eurodan açılıyor

ARSENAL VE BAYERN DE TAKİPTE

Arsenal'in de 21 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ettiği belirtildi. Londra ekibinin geçtiğimiz yaz Club Brugge'den Christos Tzolis için 40 milyon euro harcamasına rağmen hücum hattına, özellikle sol kanatta görev yapabilecek bir oyuncu aradığı kaydedildi.

Kenan Yıldız'ın altyapısından yetiştiği Bayern Münih'in de milli futbolcunun durumunu takip ettiği ancak Alman devinin transfer ihtimalinin diğer adaylara kıyasla daha düşük olduğu ifade edildi.

Avrupanın devleri Kenan Yıldız için yarışta: Masa 100 milyon eurodan açılıyor

SAKATLIĞI TRANSFERDE BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Juventus cephesinde ise Kenan Yıldız'ın aralık ayına kadar sürmesi beklenen sakatlığının, oyuncunun geleceği açısından farklı bir fırsat oluşturabileceği öne sürüldü. İtalyan kulübünün, Bayer Leverkusen'den 30+5 milyon euro karşılığında transfer ettiği 19 yaşındaki Kerim Alajbegovic'in performansını yakından takip ettiği belirtildi. Kenan'ın yokluğunda genç oyuncunun göstereceği performansın, Juventus'un gelecek planlarında önemli rol oynayabileceği aktarıldı.

Alajbegovic'in Kenan Yıldız'ın yokluğunu başarıyla doldurabileceğini kanıtlaması halinde, milli futbolcunun 2027 yazında yüksek bir bonservis bedeliyle satılma ihtimalinin artabileceği ifade edildi.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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