Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Beşiktaş formasıyla 7 maçta 5 gol atan Dusan Vlahovic’in henüz potansiyelinin tamamını ortaya koyamadığını belirterek Sırp yıldızın “duygusal olgunluk” kazanması gerektiğini söyledi.

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Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, sezon başında İtalyan ekibinden ayrılarak Beşiktaş’a transfer olan Dusan Vlahovic hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Siyah-beyazlı takımda sergilediği performansla gol yollarında etkili bir görüntü çizen 26 yaşındaki forvetin henüz gerçek potansiyeline ulaşamadığını belirten Spalletti, oyuncunun kendisiyle ilgili dengeyi bulması gerektiğini söyledi.

Spalletti’den Beşiktaşlı Vlahovic için dikkat çeken sözler

SPALLETTİ’DEN VLAHOVIC’E DİKKAT ÇEKEN MESAJ

İtalyan teknik adam, Vlahovic’in gelişimi için huzur ve sakinliğe ihtiyaç duyduğunu belirterek, “Dusan Vlahovic şu ana kadar potansiyelinin yüzde yüzünü ortaya koyamadı. Huzura ve sakinliğe ulaşması gerekiyor. Kendi içinde bir denge bulmalı. Çünkü bazen kendisini gereğinden fazla zorluyor, bazen de yeterince zorlamıyor. Bulması gereken duygusal olgunluk.” ifadelerini kullandı.

Spalletti’den Beşiktaşlı Vlahovic için dikkat çeken sözler

BEŞİKTAŞ’TA GOLLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Juventus ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş’a imza atan Vlahovic, siyah-beyazlı formayla çıktığı 7 maçta 5 kez fileleri havalandırdı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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