Beşiktaş Kulübü'nde başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul bugün saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Mevcut başkan Serdal Adalı'nın tek aday olarak gireceği seçimde siyah-beyazlı kulübün yeni dönem yönetimi belli olacak.

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Beşiktaş Kulübü'nde başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul bugün saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Serdal Adalı, seçime tek aday olarak girecek.

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle yapılacak ikinci toplantıda çoğunluk şartı aranmayacak.

Beşiktaş'ta seçim günü: Serdal Adalı tek aday olarak sandığa giriyor

DÜN GENEL KURULDA GÜNDEM YOĞUNDU

Başkanlık seçimi öncesinde gerçekleştirilen olağan idari ve mali genel kurulda, Beşiktaş'ın faaliyetleri ve mali yapısı değerlendirildi. Toplantıda Serdal Adalı yönetiminin yanı sıra kulübün geleceğine ilişkin çeşitli başlıklar da üyelerin görüşüne sunuldu.

1 Haziran 2025-31 Mayıs 2026 dönemine ilişkin faaliyetlerin görüşülmesinin ardından Serdal Adalı başkanlığındaki yönetim kurulu, yapılan oylama sonucunda idari ve mali açıdan oy çokluğuyla ibra edildi. Ayrıca 1 Haziran 2026-31 Mayıs 2027 mali yılı konsolide bütçesi de oy çokluğuyla kabul edildi.

ADALI'DAN MHK MESAJLARI

Genel kurulda konuşan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın sezon içerisindeki performansını değerlendirirken hakem kararları üzerinden sert mesajlar verdi. UEFA Avrupa Ligi'ne iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Adalı, ligde ise bazı hakem kararları nedeniyle liderlik yarışında istedikleri noktada bulunamadıklarını savundu.

"UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara muhteşem bir başlangıç yaptık. Ligde liderlik koltuğuna oturmuş bir Beşiktaş'ın başkanı olarak karşınızda olabilirdik." diyen Adalı, Alanyaspor ve Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmalarındaki hakem kararlarına da dikkat çekti.

Beşiktaş'ın sahadaki performansına güvendiğini vurgulayan Adalı, "Beşiktaş bu futbolla hak ettiği yerde olacak ve liderlik koltuğuna oturacak!" şeklinde konuştu. Adalı, "Beşiktaş'ın hakkını yemenin, Beşiktaş'ı durdurmaya çalışmanın bir bedeli nihayet oldu!" ifadelerini kullanırken, Beşiktaş'ın ayrıcalık değil adalet istediğini de vurguladı.

Beşiktaş'ta seçim günü: Serdal Adalı tek aday olarak sandığa giriyor

HÜRSER TEKİNOKTAY İHRAÇ EDİLDİ

Genel kurulun dikkat çeken gündem maddelerinden biri Hürser Tekinoktay hakkında alınan karar oldu.

Beşiktaş'ın eski başkan adaylarından Tekinoktay'ın kulüp üyeliğinden ihracı genel kurul üyelerinin oylarına sunuldu. Oylamanın ardından ihracına karar verildi.

Beşiktaş'ta seçim günü: Serdal Adalı tek aday olarak sandığa giriyor

BEŞİKTAŞ'IN BORCU 27,5 MİLYAR TL

Toplantıda kulübün mali tablosuna ilişkin güncel veriler de paylaşıldı. 31 Mayıs 2026 itibarıyla Beşiktaş'ın borcunun 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 TL olduğu açıklandı. Toplam yükümlülüklerin 23,5 milyar TL'den 27,5 milyar TL'ye yükseldiği ve yüzde 17'lik artış yaşandığı belirtildi.

Özgür Şentürk, kulübün öz kaynaklarının 923 milyon TL olduğunu aktarırken, euro bazında yükümlülüklerin 401 milyon eurodan 518 milyon euroya çıktığını söyledi. Varlıkların ise 433 milyon eurodan 535 milyon euroya yükseldiğini ifade etti.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ERENAY KOÇKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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