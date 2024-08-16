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Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var

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Avrupa&#039;nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye&#039;de tek kulüp var

Spor Haberleri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. IFFHS'nin takımların son 1 yıllık performansını baz alarak yaptığı sıralamaya Türkiye'den sadece bir takım girebilirdi. Listede 20 takım yer aldı.

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. Kulüplerin 1 yıllık performansını değerlendirmeye alan IFFHS, en iyi 20 takımı sıraladı.

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 1. Resim

En iyi takımlar listesinde Türkiye'den bir kulüp yer aldı.

1- Real Madrid

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 2. Resim

2- Manchester City

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 3. Resim

3- Bayer Leverkusen

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 4. Resim

4- Atalanta

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 5. Resim

5- Borussia Dortmund

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 6. Resim

6- Atletico Madrid

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 7. Resim

7- Bayern Münih

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 8. Resim

8- Barcelona

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 9. Resim

9- Arsenal

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 10. Resim

10- Inter

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 11. Resim

11- PSG

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 12. Resim

12- Roma

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 13. Resim

13- Liverpool

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 14. Resim

14- Sporting

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 15. Resim

15- Union Saint-Gilloise

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 16. Resim

16- Milan

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 17. Resim

17- Olympiakos

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 18. Resim

18- FENERBAHÇE

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 19. Resim

19- Fiorentina

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 20. Resim

20- Club Brugge

Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var - 21. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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