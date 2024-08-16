Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var

Düzenleyen: Hüseyin Ekici 16 Ağustos 2024 14:04 - Güncelleme: 16 Ağustos 2024 14:35 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. IFFHS'nin takımların son 1 yıllık performansını baz alarak yaptığı sıralamaya Türkiye'den sadece bir takım girebilirdi. Listede 20 takım yer aldı.