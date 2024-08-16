Avrupa'nın en iyi 20 takımı açıklandı! Listede Türkiye'de tek kulüp var
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
Spor Haberleri
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. IFFHS'nin takımların son 1 yıllık performansını baz alarak yaptığı sıralamaya Türkiye'den sadece bir takım girebilirdi. Listede 20 takım yer aldı.
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu, 1 Ağustos 2023 ile 31 Temmuz 2024 tarihlerini dikkate alarak Avrupa'nın en iyi takımlarını açıkladı. Kulüplerin 1 yıllık performansını değerlendirmeye alan IFFHS, en iyi 20 takımı sıraladı.
En iyi takımlar listesinde Türkiye'den bir kulüp yer aldı.
1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Borussia Dortmund
6- Atletico Madrid
7- Bayern Münih
8- Barcelona
9- Arsenal
10- Inter
11- PSG
12- Roma
13- Liverpool
14- Sporting
15- Union Saint-Gilloise
16- Milan
17- Olympiakos
18- FENERBAHÇE
19- Fiorentina
20- Club Brugge
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor