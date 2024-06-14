Avrupa'nın futbol şöleni! 24 takım, 624 futbolcu, 10 stat,  31 gün, 51 maç…

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenecek 17. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın açılışında Almanya, Münih Futbol Arena’da 22.00’de İskoçya’yı ağırlayacak…

Avrupa’nın millî takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu Avrupa Futbol Şampiyonası, Almanya’nın ev sahipliğinde bu akşam başlıyor. Büyük futbol şölenine sahne olacak EURO 2024’te 24 takım, 624 futbolcu, 10 statta, 31 gün sürecek 51 maçlık serüvende kupayı 14 Temmuz’da Berlin Olimpiyat Stadı’nda havaya kaldırmak için mücadele edecek. EURO 2024’ün açılış maçı bu gece 22.00’de Münih’te oynanacak. Turnuvanın ev sahibi Almanya, A Grubu müsabakasında İskoçya’yı ağırlayacak.

İLK İKİ TUR ATLAYACAK

Münih Futbol Arena’da yapılacak müsabakayı 66 bin futbolsever tribünde, milyonlarcası ise televizyon başında takip edecek. Şampiyonadaki bütün karşılaşmalar, TRT’den yayımlanacak. Avrupa Şampiyonası’nda 24 takım, dörderli altı grupta mücadele edecek. Grupları ilk iki sırada tamamlayan takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü, adını son 16 turuna yazdıracak. 29 Haziran’da başlayacak son 16 turundan itibaren turnuvada, tek maç eleme usulüne geçilecek.

TEK HAKEMİMİZ

EURO 2024’te görev alacak tek Türk hakem, Halil Umut Meler olacak. Meler, kariyerinde ilk defa Avrupa Şampiyonası’nda düdük çalacak. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kerem Ersoy yapacak. Alper Ulusoy ise VAR’da olacak.

SÜPER LİG'DEN 25 FUTBOLCU VAR

Şampiyonada geçen sezon Süper Lig’de forma giyen 25 futbolcu ter dökecek. Süper Lig, Avrupa’nın beş büyük futbol ülkesi İngiltere, İtalya, Almanya, İspanya ve Fransa’nın ardından turnuvaya en fazla oyuncu gönderen altıncı lig olarak öne çıktı.

MİLL&İCİRC; TAKIMIMIZIN FİKSTÜRÜ

18 Haziran Salı

19.00 Türkiye-Gürcistan

22 Haziran Cumartesi

19.00 Türkiye-Portekiz

26 Haziran Çarşamba

22.00 Çekya-Türkiye



FİNALLERİN STADI BERLİN OLİMPİYAT

Berlin Olimpiyat Stadı, EURO 2024’te final dâhil altı maça ev sahipliği yapacak. 1936 Olimpiyat Oyunları için inşa edilen ve 1985’ten bu yana Almanya Kupası final karşılaşmalarına ev sahipliği yapan Berlin Olimpiyat Stadı’nda 2006 FIFA Dünya Kupası ve 2015 UEFA Şampiyonlar Ligi finalleri oynandı.

ALTINCI TURNUVASI

Türkiye’nin grubunda yer alan Portekiz’in efsanesi Cristiano Ronaldo, altıncı defa Avrupa Şampiyonası’nda boy gösterecek. Beş turnuva gören tek futbolcu olan 39 yaşındaki Ronaldo, kırılması güç bir rekorun sahibi olacak. CR7, turnuvalarda 14 gole imza attı.

İKİNCİ SIRADAYIZ

Genciz, güzeliz

Türkiye, EURO 2024’te mücadele edecek takımlar arasında en genç ikinci ekip olacak. Ay yıldızlı takımımızla aynı grupta bulunan Çekya, 25,3 yaş ortalamasıyla en genç takım olurken, Türkiye 25,8 yaş ortalaması ile ikinci sırada yer aldı.

GÜRCÜLER İDDİALI: HERKESLE BAŞA ÇIKABİLİRİZ

Gürcistan’ın yıldız oyuncusu Khvicha Kvaratskhelia, galip gelerek turnuvaya iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi. İtalya ekibi Napoli’de forma giyen 23 yaşındaki kanat oyuncusu “Buraya sadece katılmak için gelmedik. Başarılı olmak istiyoruz. Hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Herkesle başa çıkabilecek bir takımız” dedi.

İRFAN CAN TELAŞI

Millî takımda sakatlığı bulunan İrfan Can Kahveci’ye yoğun tedavi programı uygulanıyor. Son iki çalışmaya katılamayan tecrübeli oyuncunun Gürcistan maçında oynaması beklenmiyor. İrfan Can, Portekiz maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.