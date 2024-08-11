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Avustralya, Belçika'yı devirdi, bronz madalya aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avustralya, Belçika&#039;yı devirdi, bronz madalya aldı

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında Avustralya, Belçika'yı 85-81 yenerek bronz madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşı kadınlarda bronz madalya mücadelesi yapıldı.

İlk çeyreği 20-19 önde tamamlayan Avustralya, soyunma odasına da 37-36 önde gitti.

Üçüncü çeyreği bir sayı (61-60) geride tamamlayan Avustralya, son çeyrekte hata yapmadı ve mücadeleyi 85-81 kazanarak bronz madalyaya uzandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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