Avustralya, Belçika'yı devirdi, bronz madalya aldı
Düzenleyen: Hüseyin Ekici / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / Anadolu Ajansı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın kadınlar basketbol branşında Avustralya, Belçika'yı 85-81 yenerek bronz madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da basketbol branşı kadınlarda bronz madalya mücadelesi yapıldı.
İlk çeyreği 20-19 önde tamamlayan Avustralya, soyunma odasına da 37-36 önde gitti.
Üçüncü çeyreği bir sayı (61-60) geride tamamlayan Avustralya, son çeyrekte hata yapmadı ve mücadeleyi 85-81 kazanarak bronz madalyaya uzandı.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı