Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, İspanya LaLiga devi Real Madrid ile sözleşmesi 2032 yılına kadar uzatan sarı-lacivertli ekibin eski futbolcusu Arda Güler'e tebrik mektup gönderdi. Yıldırım, "İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın" ifadelerini kullandı.

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Arda Güler, İspanya temsilcisi Real Madrid ile sözleşmesini 2032 yılına kadar uzattı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertlilerin altyapısında yetişen milli futbolcıya tebrik mektubu gönderdi.

Aziz Yıldırım

Aziz Yıldırım'ın mektubunda şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler,

Real Madrid Kulübü ile olan sözleşmenin uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan çok büyük bir gurur duydum.

Ülkemiz olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur.

Şahsım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; senin hem Kulübümüzdeki, hem de ulusal ve uluslararası sahalardaki sporcu ve sportmen kimliğini her zaman takdirle izledik, izlemeye devam edeceğiz.

Arda Güler, Real Madrid'de bu sezon 14 maçta 4 gol attı ve 7 asist yaptı.

İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın.

Atmış olduğun imzanın hayırlı olmasını diliyor, şimdi bağlı olduğun kulübünle yine sahalarda mücadele etmeye, yeni hikâyeler ve hepimizi gururlandıracak yeni zaferler yazmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Sana, sevgili ailen ile beraber sakatlıksız, sağlıklı ve üstün başarılarla dolu yeni bir dönem diler, daha nice başarılarını görmeyi temenni ederiz.

Sevgilerimle,

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

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