Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında 'FETÖ' gerilimi: Baronlar benden dolayı seni destekliyor

Başkanlık seçimi öncesi canlı yayında karşı karşıya gelen Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasında 'FETÖ' gündeme geldi. Ali Koç'un "Baronları anlatın. FETÖ'cü müyüm ben?" demesi üzerine Yıldırım, "Sen değilsin kardeşim. Londra'daki baronlar. Sen de her şeyi üstüne alıyorsun! Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar" dedi.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile başkan adayı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimi öncesi canlı yayında karşı karşıya geldi. İki aday seçime saatler kala kozlarını paylaşırken canlı yayında 'FETÖ' gerilimi yaşandı.

Ali Koç'un 'Baronları anlatın' sözleri üzerine başlayan gerilimde şu ifadeler kaydedildi:

Ali Koç: Baronları anlatın lütfen!

Aziz Yıldırım: FETÖ'cü onlar.

Ali Koç: Ben FETÖ'cü müyüm?

Aziz Yıldırım: Sen değilsin kardeşim. Londra'daki baronlar.

Ali Koç: Ya anlatın yarım kalmasın.

Aziz Yıldırım: Londra'daki FETÖ'cüler!

Ali Koç: Ben miyim FETÖ'cü?

Aziz Yıldırım: Yahu kardeşim sen de her şeyi üstüne alıyorsun! Baronlar benden dolayı seni destekliyorlar. İşleri seninle benimle değil, Türkiye'yle. Senin etrafındakiler de biliyorlar. O kadar söyledim araştırın...

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NE OLMUŞTU?

Aziz Yıldırım, Ali Koç'un listesinde yer alan Acun Ilıcalı için "FETÖ" ve Adnan Oktar örgütleri üzerinden suçlamalarda bulunmuştu.

Ali Koç da çıktığı bir canlı yayında söz konusu iddialara şu şekilde cevap vermişti:

2018 seçiminde, 6 sene boyunca ve şimdi de son olarak bu seçimde açık açık, yeri gelince imayla çok büyük suçlamaları oldu Sayın Aziz Yıldırım'ın, proje, FETÖ'cü gibi gibi suçlamalar. İş boyut değiştirdi, sayın Acun Ilıcalı'ya sıçradı iftiralar. Pazar akşamına kadar 3-4 yöneticiyi daha hedef alacaklar. Sağlıklı bir durum değil bu. Biz yol arkadaşıydık yıllarca. 6 yıl bir araya gelemedik. Ya iyi tanıyamadım ya da çok değişti. Yıldırım'dan destek görmedik, köstek de olmadı ama. Fenerbahçe'nin başkanı kimse biz destekleriz. Aziz Bey ile de özel bir dostluğumuz vardı ama süreç zaman içinde çok tatsız bir yere evrildi.