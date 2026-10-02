Aziz Yıldırım'dan İsmail Kartal'a transfer garantisi: Nene yolcu, 4 isim listede

Fenerbahçe, devre arasında en az iki takviye için hazırlandı. Aziz Yıldırım, yaz döneminde istediği kadroya kavuşamayan İsmail Kartal’a söz verdi. Bouabre, Andre, Ayari ve Mert Kömür listede. Nene ve Mimovic gönderilecek…

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Camiaya verdiği şampiyonluk vaadini yerine getirmekte kararlı olan Aziz Yıldırım, devre arasında İsmail Kartal’ın elini güçlendirmek için kolları sıvadı. Kartal’la özel bir görüşme yapan Yıldırım, yaz döneminde gerçekleşmeyen orta saha transferini devre arasında telafi edeceğini garanti etti. Kadroda zaten hiç düşünülmeyen Mimovic ile İsmail Kartal’ın planlarında yer almayan Nene’yi elden çıkaracak sarı lacivertliler, 23 yaş altı kontenjanında açılacak boşluğu doldurmak için çok sayıda isim belirledi ve görüşmeler hız kazandı. Listede Al Hilal’den Saimon Bouabre, Corinthians’tan Andre, Brighton’dan Yasin Ayari’nin yanı sıra Augsburg’un Türk yıldızı Mert Kömür dikkat çekiyor.

Dorgeles Nene

FAZLASI DA OLABİLİR

Kartal’ın istifa dönüşü sonrası şampiyonluk iddiasını daha güçlü dillendirmesinin ardında Aziz Yıldırım’dan aldığı bu garantinin yattığı öğrenilirken, yönetimin hamlelerini hocanın tercihleri kesinleştirecek. Kulislerde Fenerbahçe’nin biri ofansif olmak üzere iki orta saha yapmak için çalıştığı konuşulsa da Oppong takviyesine rağmen kontenjanın birisinin stoperde kullanılma ihtimali de var. Bu arada orta saha ya da stoper için yerli ihtimaller de denkleme dâhil. Dolayısıyla sarı lacivertlilerin takviye sayısı ikiden fazla olabilir. Nihai durum ise araya kadar olan oyuncu performanslarına ve İsmail Kartal’ın ihtiyaçlarına göre şekillenecek.

NENE YOLCU

Geçen sezon 39 maçta 11 gol ve 6 asistle oynayan Nene’nin Fenerbahçe’de miadı doldu. İsmail Kartal’ın 13 resmî maçta sadece 5 defa forma şansı verdiği Malili, ilk 11 yüzü göremedi. Toplam 101 dakika sahada kalan Nene, kendisine kulüp aramaya başladı.

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