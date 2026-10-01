Bahisten PFDK'lık olan Galatasaray'ın eski yöneticisi: Gerekirse özür dilerim

Bahis oynadığı gerekçesiyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen Galatasaray'ın eski yöneticisi Ali Yüce'den ilk açıklama geldi. Yüce, "Farkında olmadan dahi olsa aksi yönde bir davranışta bulunduğum değerlendirilirse, bundan dolayı samimiyetle özür dileyeceğim ifadelerini kullandı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda bahis oynadığı tespit edilen yöneticiler, PFDK'ya sevk edildi. Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın eski yöneticisi Ali Yüce oldu. Yüce, konuyla ilgili gece geç saatlerde açıklama yaptı.

Ali Yüce, Galatasaray'da Mayıs 2024-Ağustos 2024 tarihleri arasında yöneticilik yaptı.

Sarı-kırmızılı kulüpte 3 aylık yöneticilik süresince Galatasaray'ın herhangi bir maçına bahis oynamadığını belirten Yüce, Futbol Disiplin Talimatı’na bilerek ve isteyerek aykırı bir davranışta bulunmadığını savundu.

"HESABI KULÜP SPONSORU BAHİS PLATFORMU AÇTI"

Ali Yüce'nin PFDK sevki sonrası açıklaması şöyle:

"Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkte adımın geçmesi nedeniyle bu açıklamayı yapmayı zaruri buldum.

29 Mayıs 2024 tarihinde mazbatamı alarak Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi olarak göreve başlamış, 28 Ağustos 2024 tarihinde ise bu görevimden istifa etmiştim.

Bahsi geçen hesap, yasal olarak faaliyet gösteren ve o dönemde Kulübümüzün resmî sponsoru olan bahis platformu tarafından, platformun tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen toplantıda bulunan ilgili yöneticiler adına açılmıştır.

Yaklaşık üç aylık yöneticilik görevim süresince Galatasaray Spor Kulübü ile ilgili herhangi bir müsabakaya bahis oynamadım.

Galatasaray Spor Kulübü’ne karşı taşıdığım sorumluluk ve hayatım boyunca gözettiğim ilkeler gereği böyle bir yaklaşım içinde olmayacağımı, beni tanıyan herkesin bildiğine inanıyorum.

Konunun tüm ayrıntılarına henüz vakıf olmamakla birlikte, bugün itibarıyla Futbol Disiplin Talimatı’na bilerek ve isteyerek aykırı bir davranışta bulunduğum kanaatinde değilim. Bununla birlikte, yürütülecek disiplin süreci sonucunda, farkında olmadan dahi olsa aksi yönde bir davranışta bulunduğum değerlendirilirse, bundan dolayı samimiyetle özür dileyeceğimi de peşinen ifade etmek isterim.

Sürecin seyri doğrultusunda gerekli gördüğüm hususlarda kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğim.

Galatasaray camiasına ve kamuoyuna saygıyla duyururum."

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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